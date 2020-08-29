banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
İBB'den satılık turizm arazisi
İBB'den satılık turizm arazisi
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Tunceli’nin kaya konutları "İn delikleri" dikkat çekiyor

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDEKİ İN DELİKLERİ BİRAN ÖNCE KEŞFEDİLİP TURİZME KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Kültür Sanat 29.08.2020, 10:36
3
Tunceli’nin kaya konutları "İn delikleri" dikkat çekiyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yer alan "İn Delikleri" ve "Derviş Hücreleri" olarak bilinen kaya odalar yapısıyla dikkat çekerken, ziyaretçilerini de etkiliyor.

Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı Vadisi’nin yukarıya doğru uzanan kısımda sarp kalker kayalarına konut amaçlı oyulmuş "Derviş hücreleri" ve "İn delikleri" olarak dillendirilen kaya odalar, arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Geçmişi yüz yıllara dayandığı bilinen ancak tam yapılış tarihi bilinmeyen 3 katlı bir yapıyı anımsatan odalar doğal yaşamı akıllara getiriyor.

Kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen in deliklerinin, üç kat halinde sıralı odalar ve bu odaları aydınlatan büyük pencereler ile uzun koridorlardan oluştuğu biliniyor. Ayrıca, su gereksinimini karşılamak üzere, kayaların arasından sızan suların toplandığı sarnıçlar, yukarıdaki odalara ulaşmak için kayalardan yapılan merdivenler ve galeriler bulunan in delikleri iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmına dışarıdan merdivenle çıkılırken, ikinci kısımın çok dar olduğu, girişinde bekleme yeri ve sonrasında merdivenle uzun bir koridora çıkıldığı biliniyor. Kaya odaların en üstünde daha zor çıkılabilen ve diğerlerine görece daha büyük olan oda ise "Bey Odası" olarak adlandırılıyor.

İn delikleri ve çevresi drone ile de havadan görüntülenirken ilçe sakinleri bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor. Öte yandan ilçeye yakın zaman da atanan Kaymakam Mehmet Güder, imkanlar dahilinde tarihi yapıya ilginin arttırılması ve ulaşımın daha da kolaylaştırılması için bir takım düzenlemeler planladıklarını aktardı.

"Urartular döneminde yapılma ihtimali fazla"

İn deliklerinin turizme kazandırılmasının bölge ekonomisine katma değer katacağını dile getiren ilçe sakinlerinden Kaan Gökalp “ Memleketimizin tarihine, doğasına ve kültürüne karşı ayrı bir ilgimiz var. İn deliklerinin yapımıyla ilgili farklı rivayetler var. 1891 yılı Arama Sonuçları Mamuret-ül-Aziz yani Elazığ il yıllıkları salname dediğimiz eski il yıllıklarında Cenevizliler dönemimde yapıldığına dair bir bilgi var. Fakat Cenevizlilerin tarihine baktığımız zaman denizci bir toplum olduklarından burada böyle bir faaliyet göstermeleri pek mümkün görünmüyor. Ama gerçek anlamda tarih kaynakları ve tarihçilerin yaptıkları araştırmalar neticesinde Milattan Önce 600 ve 300 yılları arasında Çemişgezek ve çevresi 300 yıl boyunca Urartuların hakimiyeti altında kalmıştır. Bu dönemde yapılmış olma ihtimali daha fazladır. Tarihçiler tarafından kaya yerleşim alanları özellikle Urartular yerleşimleri olarak kabul edilmektedir. Çemişgezek’te bu anlamda özel bir yerdir. İn delikleri aslında 3 katlıdır. Giriş katı, kullanım alanları üste yaşam alanları ve en üstte bey, kral odası dediğimiz ayrı özel yapım odalar var. En büyük oda orasıdır. Bunu dışında 20 tane mumtazam yapılı yaklaşık 20 metrekarelik odalar var. Altta görülen kısımlar yaşam alanları, güvenlik noktaları gibi günlük sosyal ihtiyaçların temin edilecek noktalar. İn deliklerinin girişindeki sol tarafta su sarnıcı, su depoları, güvenlik noktalarıyla birlikte balkon dediğimiz bir alan vardır. Onlar gözetleme noktalarıdır. 1.5 ve 2 metre derinliğinde su depoları vardır. Taşın içinde yağışlarla birlikte damlayan sular orada depolanır ve orada yaşayan insanların su ihtiyacını temin etmeye yöneliktir. Tabi özel bir mekandır"dedi.

İn deliklerini merak ettiğini ve Elazığ’dan ziyaret etmeye geldiğin aktaran Furkan Türkoğlu ise ” Elazığ ilinden Çemişgezek ilçesine geldim. Karşıdan görünen İn deliklerini merak ettim. Birkaç kişiden duymuştum. Ben de merakıma yenik düşüp gelip gezmek istedim. Ulaşım noktası konusunda biraz sıkıntılar var. Patika yollar. Hani bunlar düzeltilirse, restorasyon yapılırsa gayet güzel yerler. İn delikleri bölgesinde bulunan mağaralara girdiğimde içerisinde yaklaşık 15-20 metrekarelik küçük odalar vardı"ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25