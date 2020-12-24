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Tunceli’nin ilk müzesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantısı, Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

Cumhuriyet tarihinin Tunceli’deki ilk müzesi olan “Tunceli Müzesi” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla resmi olarak açıldı.

Kültür Sanat 24.12.2020, 20:05
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Tunceli’nin ilk müzesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantısı, Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

Cumhuriyet tarihinin Tunceli’deki ilk müzesi olan “Tunceli Müzesi” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla resmi olarak açıldı.

Tunceli Müzesi’nin resmi açılış töreni için Elazığ üzerinden Tunceli’ye helikopterle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geldi. Bakan Ersoy, valilik önünde Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Ersoy, valilik şeref defterini imzalayarak, Vali Özkan’dan kente ilişkin brifing aldı ardından da Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’ni ziyaret etti. Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ve Alevi dedeleri tarafından karşılanan Bakan Ersoy, cemevi hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tunceli Müzesi’nin yanı sıra, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu sonrası açılış törenine canlı bağlantı gerçekleştirdi.

“Yapının kendisi de korunması gereken kültür varlıklarımızdan”

Müzenin 1937 yılında kışla olarak yapıldığını belirten Bakan Ersoy, “Aslında yapının kendisi de korunması gereken kültür varlıklarımızdan biri. Ve 2015 yılında işlevi müze olarak değiştirilme kararı alınıyor. Ve restorasyon çalışmaları başlıyor. Çok titiz restorasyon çalışması sonucu bugün müze için açılışa hazır hale gelmiş oldu. Burada paleolitik çağdan Cumhuriyet dönemine birçok dönemi içeren eserler var. Müzemiz bölüm bölüm arkeolojik, etnografya, sosyal, tarih, toplum tarihi, inanç ve kültür olmak üzere birçok bölümden oluşuyor. 2019 yılında restorasyonu tamamlandıktan sonra bir yıl süren teşhir çalışmalarından sonra bugün açılıyor. Tunceli’de Cumhuriyet tarihinde yapılmış ilk müzenin restorasyonu 2019 yılında tamamlandı” dedi.

Tunceli müzesinin 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Ersoy, “Yapının bin 800 metrekare büyüklüğündeki avlusu konser ve tiyatro gibi etkinlikler düzenlenecek şekilde tasarlandı. Konser, tiyatrolar ve çeşitli etkinlikler ayrıca sadece müze işlevi olarak sınıflandırılmadı. Çok amaçlı olarak üzerinde Tunceli’nin kültür, doğa ve sosyal yaşamına da cazibe olacak şekilde sınıflandırılmış durumda” diye konuştu.

Müzenin Tunceli’nin geçmişinde yeni bir sayfa açma hedefiyle açılan çalışmalardan biri olduğunu kaydeden Ersoy, “Bundan sonra artık Tuncelimiz arkeolojisiyle, kültür ve sanatıyla ve sizin direktifleriniz doğrultusunda turizmin 81 vilayete yayılabilmesi için turizmden hak ettiği payı alması için çalışıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız artık Tunceli’nin kültürüyle, sanatıyla, turizmiyle anılan bir il olmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısı ile Tunceli Müzesi’nin yanı sıra, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu sonrası açılış töreni gerçekleştirildi.

Tunceli kent müzesinin tarihsel gelişimi

Tunceli merkezde, 1935 ile 1937 yıllarında askeri kışla olarak inşa edilen ve 1949 yılına kadar kışla olarak kalan yapı daha sonra lojman ve yerleşim yeri oldu. Erken Cumhuriyet Dönemi özelliği gösteren ve ikinci grup idari yapı olarak tescilli olan bina, “Tunceli Müzesi” olarak hizmet vermek üzere 2015 yılında restorasyona alındı. Restorasyonu 2019 yılında tamamlanan Tunceli Müzesi binası 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip. Yapının bin 800 metrekare büyüklüğündeki avlusu konser ve tiyatro gibi etkinlikler düzenlenecek şekilde tasarlandı.

Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eserin sergilendiği müzenin inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve Alevilik ritüellerini temsil eden bir teşhir düzenlemesi yapıldı.
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