Tüm zamanların en iyi dizisi olarak adlandırılan 'The Wire' konusu nedir, kaç sezon? Oyuncuları kimler?

BBC Culture tarafından hazırlanan anketin sonucunda 21. yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu.

43 farklı ülkeden 200'den fazla film eleştirmeni, akademisyen, gazeteci ve TV uzmanının oy kullandığı ankette ABD yapımı The Wire 21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi.

Baltimore'da uyuşturucu dünyasını anlatan The Wire ankete katılanların yüzde 48'inin top 10 listesine girmeyi başardı.

Bu gelişmenin akabinde dizi severler, The Wire konusu ve oyuncu kadrosu bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki The Wire konusu nedir, kaç bölüm? İşte The Wire oyuncu kadrosu...

THE WIRE KAÇ SEZON VE KAÇ BÖLÜM?

2002 yılında HBO kanalında yayınlanmaya başlayan ve 2008 yılında ekranlara veda eden The Wire dizisi, toplamda 5 sezon 60 bölümden oluşmaktadır.

THE WIRE KONUSU NE?

Cesur konular işlenmesi ve gerçekçi oyunculukların sergilenmesiyle büyük övgü toplayan The Wire dizisinde, Amerika'nın Baltimore şehrinin farklı yüzleri sergilenmektedir.

Deneyimli yazar ve oyuncu kadrosuna sahip bir drama olan The Wire'de işlenilen konular senarist tarafından tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmiştir. Bazı bölümleri belgesel niteliğinde sayılabilen dizinin IMDB puanı ise 9,4'tür.

THE WIRE KONUSU

The Wire dizisi her sezonunda farklı konuları temele almaktadır. Tüm konular Baltimore şehri baz alınarak işlenmiştir.

Dizinin ilk sezonunda Baltimore şehrindeki uyuşturucu kullanımı konu ediliyor. Uyuşturucu kullanan gençleri, yaptıkları hataları ve yaşadığı zorlukları aktarıyor.

İkinci sezonda küresel bir sorun haline gelen işçi sendikalarını konu ediniyor. Bu konu macera halinde insanların yaşadığı sıkıntıları temele alarak seyirciye

aktarılıyor. Dizinin üçüncü sezonunda uyuşturucu problemine atıfta bulunularak olaylar daha politik bir boyuta taşınıyor. Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için yapılan girişimlere değiniliyor.

Dördüncü sezonda ise bir diğer küresel sorun olan eğitim konusu baz alınıyor. Eğitim sistemindeki aksaklıklar, yanlış seçimler ve mezuniyet sonrası yaşanan buhranlar çarpıcı bir şekilde yansıtılıyor. Bireylerin nasıl ve neden iş bulamadıklarından bahsediliyor.

Son sezonda da medya konusu işleniyor. Hayatın her alanında yer alan medya araçlarının olumsuz etkileri ve insanlığa zararları aktarılıyor.

THE WIRE OYUNCU KADROSU

The Wire dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Ancak dizide alışılanın aksine başrol oyuncusu yoktur.

Dizide yer alan oyuncular; Dominic West, İdris Elba, Felicia Pearson, Andre Royo, Sonja Sohn, Wendell Pierce ve Micheal Kenneth Williams'dır.