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TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel “Türkiye olarak dijitali çok iyi kullanabilirsek diğer ülkelere nazaran öne geçeceğiz”

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Metaverse projesinin sektörlere uygulanması konusu hakkında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, şirketler tarafından üretilen ürünlerin metaverse sektörüne uygulanması ve örnekleri gösterildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Türkiye olarak dijitali çok iyi kullanabilirsek diğer ülkelere nazaran öne geçeceğiz” dedi.

Kültür Sanat 01.03.2022, 09:32
TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel “Türkiye olarak dijitali çok iyi kullanabilirsek diğer ülkelere nazaran öne geçeceğiz”

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Metaverse projesinin sektörlere uygulanması konusu hakkında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, şirketler tarafından üretilen ürünlerin metaverse sektörüne uygulanması ve örnekleri gösterildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Türkiye olarak dijitali çok iyi kullanabilirsek diğer ülkelere nazaran öne geçeceğiz” dedi.

“TÜGİAD Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı” başlıklı toplantıda toplanan TÜGİAD üyeleri, toplantıda metaverse projesinin sektörlere uygulanmasına yönelik konuşmalar gerçekleştirdi. Projede, birçok sektörde üretilen ve alıcıya gönderilen numune ürünlerin maliyetlerini kısmak ve daha düşük maliyetli hale getirmek için metaverse projesi içerisine uyumlu hale getirmek ve ticari ürünleri metaverse aleminde alıcıyla buluşturarak birçok maliyetin düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi. Toplantıda katılımcılara metaverse gözlükleri dağıtılarak proje hakkında görsel sunum yapıldı. Toplantı sonrasında TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel açıklamalarda bulundu.

Katılımcılar gözlük takarak sanal dünyada dükkanları gezdi

TÜGİAD tarafından birçok sektörde üretilen ürünlerin nakliye ve üretim gibi gereksiz harcamalarına çözüm olarak planlanan projede, şirketler tarafından üretilen ürünlerin, metaverse sanal dünyada satıcılar tarafından, müşterilere inceleme ve kontrol etme şansı sunarak gereksiz maliyetlerin önüne geçiyor.

“Metavers çok büyük öneme sahip”

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Tekstil sektörü için şöyle söyleyeyim, giyim sektöründe sadece 3 milyar Euro yıllık enerji maliyeti var. Düşünün ki bizler, 100 numune üretirken bunun neredeyse en fazla 3 tanesi, 5 tanesi kabul görürken 95 tanesi çöpe atılıyordu. Dolayısıyla enerji tasarrufu, işçilik, lojistik her şeyi içinde sayabilirsiniz. Hem yeşil dönüşüme uygun, yeşil üretime uygun. Kendi sektörüm açısından da çok büyük öneme sahip. Hem de çok büyük bir kolaylık.” Dedi.

“Karbon vergisi, karbon salınımı düşürülmesi önemli”

Çevikel, “Biz zaten TÜGİAD olarak çıkışımızdan beri diyoruz ki yeşil üretim önemli. Karbon vergisi, karbon salınımı düşürülmesi önemli. Bu vergi çünkü yersek bizim ihracatımız imkansız hale gelecek. Keza sadece bu tekstil sektörü için değil, diğer bütün sektörlerde de aslında dijitalleşmeye, yeşil mutabakatın imzalanmasıyla beraber ciddi manada önem kazandı. İnanın gün be gün teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki ben geçen sefer VR gözlükleri taktığımda girdiğim ortam ve kumaşı hissetmemle şu anda bugün girdiğim ortam daha hızlı teknoloji bambaşka.” Şeklinde konuştu.

“Türkiye genç nüfusu olarak çok kuvvetli bir ülke ve dijitali de aslında kullanacak olan gençlerdir”

Çevikel, “Türkiye genç nüfusu olarak çok kuvvetli bir ülke ve dijitali de aslında kullanacak olan gençlerdir. O yüzden Türkler olarak biz, dijitali çok iyi kullanabilirsek yerli ve milli şekilde üretebilirsek diğer ülkelere nazaran hızla öne geçeceğiz. Bilhassa gençlerin ve kadın girişimcilerin ben dijitalle ilgilenmelerini, metavers’e adım atmalarını diliyorum.” Dedi.

“10 yılda geçeceğimiz bir süreyi 2 yılda aslında Türkiye olarak atlattık”

Metavers eğitim sektörüne yönelik konuşan Eskişehir TÜGİAD Şube Başkanı Serkan Can Zengin, “Eğitim dijitalleşmeyle çok yoğun şekilde buluştu. Belki Türkiye’de böyle uzun zamandır görmediğimiz, uzaktan eğitim kavramında belki de normal bir zaman olsa 10 yılda geçeceğimiz bir süreyi 2 yılda aslında Türkiye olarak atlattık. Ve üste katarak geldik. Öğrenciler ve öğretmenler bunu yoğun şekilde alışkanlık haline getirdiler. Hatta şunu duyduğumuz oluyor. Sınıf ortamında öğrenci, kendini sınıfa ait hissetmediği ve sadece kendisiyle yalnız kaldığında daha iyi çalışabildiğini söyleyen öğrenciler de var. Tersi de var. Metavers eğitimle eğer buluşursa belki bu öğretim kısmının. Yani eğitimin öğretim kısmının akademik başarı olan kısmın bir tamamlayıcısı, bir eksik kapatıcısı haline gelebilir. Çünkü eğitim öğretim sektöründe belki ana unsur olamaz. Ama çok ciddi bir tamamlayıcı unsur olabilir. Umarım eğitim sektöründe metavers bu özelliğini ön plana çıkarak süre içerisinde göreceğizdir.” Şeklinde konuştu.

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