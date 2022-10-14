Tuğçe Kandemir, alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce Gençlik Günleri kapsamında gerçekleştirilen konser serisinin 3. akşamında sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı. Serin sonbahar akşamını Tuğçe Kandemir’in şarkıları ısıttı.

Düzce Belediyesi tarafından organize edilen Düzce Gençlik Günleri doludizgin devam ediyor. Anıtpark meydanını hınca hınç dolduran kalabalığın yoğun tezahüratlarıyla sahneye çıkan pop sanatçısı Tuğçe Kandemir, kendi şarkılarını ve tüm Türkiye’nin sevdiği şarkıları Düzcelilerle birlikte seslendirdi. Alanı dolduran Düzcelilerin enerjisine hayran kaldığını söyleyen Kandemir, müzikseverleri şarkılarıyla coşturdu.

“Konserlerin devamı gelecek”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sonbaharı konserlerle karşılayan Düzcelilere şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Tuğçe Kandemir’e plaket ve çiçek takdim etti. Gençlere de seslenen Özlü, “Sizler için bu konserleri yapıyoruz. Sizler mutlu olun ve eğlenin. Konserlerimiz devam edecek” ifadelerinde bulundu.

Düzce Gençlik Günleri dördüncü gününde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar Düzcelilerle bir araya gelecek.