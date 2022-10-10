Tufanbeyli’nin Tescilli Fasulyesi lezzeti ile yarıştı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde coğrafi işaret ile lezzeti tescillenen Tufanbeyli fasulyesi, belediye standında lezzeti ile yarıştı.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde üretilen ve bu yıl coğrafi işaret alarak lezzeti tescillenen Tufanbeyli fasulyesi ve bakliyat ürünleri festival katılımcılarından tam not aldı.

Adana’da altıncısı düzenlenen ve yöresel lezzetlerin katılımcılara tanıtıldığı Adana Lezzet Festivali’nde Tufanbeyli Belediyesi standı ile ilçe lezzetlerini tanıtıma sunduklarını aktardı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçemizde doğal kar suları ve iklimi ile ayrı bir lezzeti olan ürünlerimizi Adana Lezzet Festivali’nde bir kez daha festival katılımcılarının beğenisine sunduk diyerek "Tufanbeyli fasulyesi, nohutu, üreticilerimizin bin bir emekle yetiştirdiği badem gibi bir çok ürün katılımcılardan tam not aldı. 3 günde binlerce ziyaretçiyi standımızda ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. İlçemizde şu an coğrafi işret ile lezzeti tescillenen beyaz fasulyemiz ve bakliyat ürünlerinin paketleme tesisi kurulumu da tamamlanmakta. Emeği geçen tüm üreticilerimize teşekkür ederiz. Tufanbeyli’yi üretimde yükselmesi ekonomide ilçenin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Adana Kebabı ile Tufanbeyli fasulyemizin lezzetini yarıştırıyoruz” dedi.

Ziyaretçilere bölgede yetişen badem ezmesi, Tufanbeyli fasulyesi ve yöresel lezzetler ikram edilerek misafirler karşılandı.