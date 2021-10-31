banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı
Aşı kartı esnafta sonuç verdi
Aşı kartı esnafta sonuç verdi
KOMBASSAN’ın kurucusu Haşim Bayram vefat etti
KOMBASSAN’ın kurucusu Haşim Bayram vefat etti

TRT2 kasım ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

Kültür sanat kanalı TRT2, kasım ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Kültür Sanat 31.10.2021, 13:19
TRT2 kasım ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

İSTANBUL (AA) - Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

TRT2'nin yeni yayın dönemi itibarıyla filmler saat 22.00'de izleyenlerle buluşacak.

Aralarında televizyonda ilk kez gösterilecek yapımların da yer aldığı, kasım ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Kasım Families (Güzel Aileler)

2 Kasım Bench Cinema (Sinema Tezgahı)

3 Kasım Ölü Ekmeği

4 Kasım Wild Tales (Asabiyim Ben)

5 Kasım Focus Grandma (Odaklan Babaanne)

6 Kasım Summer Hours (Yaz Saati)

7 Kasım Loveless (Sevgisiz)

8 Kasım The Old Man and the Sea (İhtiyar Adam ve Deniz)

9 Kasım Ága

10 Kasım Çırak

11 Kasım The Keeper (Trautmann)

12 Kasım The Father (Baba)

13 Kasım The Trial of Joan of Arc (Jeanne d'Arc'ın Yargılanması)

14 Kasım Fargo

15 Kasım Oblivion Verses (Unutulmuş Dizeler)

16 Kasım Oversized Coat (Büyük Gelen Palto)

17 Kasım Kumun Tadı

18 Kasım We Are Marshall (Zafer Bizimdir)

19 Kasım The Silences (Sessizlik)

20 Kasım La Pointe-Courte (Paralel Yaşamlar)

21 Kasım Raging Bull (Kızgın Boğa)

22 Kasım Old and New (Eski ve Yeni)

23 Kasım Deep Rivers (Derin Nehirler)

24 Kasım Zerre

25 Kasım The Lives of Others (Başkalarının Hayatı)

26 Kasım The Circle (Daire)

27 Kasım Any Given Sunday (Kazanma Hırsı)

28 Kasım Ben-Hur

29 Kasım The Chaplin Revue (Şarlo Revüsü)

30 Kasım Everybody Knows (Herkes Biliyor)

#kültür
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6