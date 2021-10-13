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TRT, geleceğin iletişimcilerini seçti

121 üniversiteden bin 360 katılımcı, toplamda 15 kategoride yarıştı, 154 eser finale kaldı. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Kültür Sanat 13.10.2021, 09:57
TRT, geleceğin iletişimcilerini seçti

121 üniversiteden bin 360 katılımcı, toplamda 15 kategoride yarıştı, 154 eser finale kaldı. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

7’ncisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nın kazananları belli oldu. 121 üniversite ve bin 360 katılımcı arasından dereceye girenlerin ödülleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile alanında uzman isimler tarafından verildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri de geleceğin iletişimcileri arasına isimlerini yazdırdı. Proje danışmanlığını Öğr. Gör. Kerem Yükseloğlu ve Ar. Gör. Eda Çekemci’nin yaptığı, “Kadının Portresi” adlı Podcast yayını ile Melek Çetinkaya, Tuğçe Çeşmeci ve Sema Arslan, Podcast kategorisinde 1’inciliğe, proje danışmanlığını Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi’nin yaptığı, “Hezel Ana Haber” adlı Televizyon Programı ile Caner Tıkız ise 3’üncülüğe layık görüldü.

Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı.

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