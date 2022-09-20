Troya Müzesi’nde 3D mapping gösterisi

Troya Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Troya Müzesinde, 3D mapping gösterisi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” çerçevesinde düzenlenen “Troya Kültür Yolu Festivali” devam ediyor. 16-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalin 5’inci gününde Troya Müzesi bahçesinde hazırlanan özel alanda 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan 17 dakikalık gösterim yapıldı.

Etkinlikte, Troya Savaşı özel yöntemle hazırlanan sunum ve ışık gösterileriyle anlatıldı. Troya efsanesi ışıklı yansıtma gösterisi izleyicilere görsel şölen yaşattı.

22 Eylül akşamı yine aynı gösterinin yapılacağını belirten Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, “Bildiğiniz gibi 16-25 Eylül tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Troya Kültür Yolu festivali gerçekleştiriliyor. Festivalin ana gerçekleştirici kurumlarından bir tanesi de Troya Müzesi, festivalde müzenin ortaya koyduğu birçok iş var. Kilise de bir müze sergisi, Ben Blegen sergisi ve 111’inci yıl sergisi. Önemli işlerden bir tanesi de bu gece yapılan 3D mapping gösterisi olacak. Troya Müzesi bahçesinde zeytin ağaçları altında tamamen açık havada ve müze binasına yansıtılan, 17 dakikalık Troya efsanesini hep beraber izledik. Gösteri sonrasında müze içerisine geçerek özel rehberli turlarımız başlayacak. Bu akşam olduğu gibi 22 Eylül akşamında da yine burada olacak. Sanırım Türkiye’de bunu gerçekleştirecek tek müze. Saat 24.00’de kadar açık olacağız” dedi.