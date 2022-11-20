Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük: "Müze sayesinde antik kentin yerinin de Türkiye’de olduğu vurgusu oldukça artıyor"

İngiltere’de bir televizyon kanalında yayınlanan ‘The Wheel’ isimli yarışma programında çıkan ‘Antik Truva kenti hangi ülkededir’ sorusunu değerlendiren Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, “Troya Müzesi yapıldıktan sonra gösterdiği yoğun markalama, yoğun pazarlama sonrasında arama verileri de onu gösteriyor ki artık Troya Müzesi burayı doğru markalamış ve İngiltere’de yaşanan o olay da aslında pazarlamanın ne kadar doğru gittiğinin göstergesidir. Artık müze sayesinde antik kentin yerinin de Türkiye’de olduğu vurgusu oldukça artıyor” dedi.

İngiltere’de geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında ‘The Wheel’ isimli yarışma programında ’Antik Truva kenti hangi ülkededir’ sorusu çıktı. Soruda ‘Mısır, Yunanistan, Irak, Türkiye’ seçenekleri arasından önce Mısır’ı seçen yarışmacı hemşire Helen Mason’ı eski futbolcu Ally McCoist uyardı. Eski futbolcunun uyarısıyla ‘Mısır’ yerine ‘Türkiye’ seçeneğini tercih eden Mason, 82 bin İngiliz poundu (yaklaşık 1.8 milyon TL) para ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın ardından İngiltere’de ‘Antik Truva kenti hangi ülkededir’ sorusu gündem olurken, yarışma programında yer alan soru Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde kalan 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti ve Türkiye için büyük bir tanıtım oldu.

"Artık müze sayesinde antik kentin yerinin de Türkiye’de olduğu vurgusu oldukça artıyor"

Milyonlarca kişinin izlediği yarışma programında Troya Antik Kenti sorusunun hem Troya Antik Kenti hem de Troya Müzesi için büyük bir tanıtım olduğunu belirten Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, “Aslında bu olay müze için de oldukça ilginç. Çünkü şu sebeple ilginç. Aslında Troya Müzesi yapılmadan önce, Troya Müzesi açılmadan önce Troya kenti nerededir sorusuna verilen bir cevap ortalama batılı izleyici tarafından çoğunlukla Yunanistan’la ilişkilendiriliyordu. Yunanistan diyen çıkabilir, Mısır diyen çıkabilir ama Türkiye’de olduğu konusu yerleşmiş bir şey değildi. Troya Müzesi yapıldıktan sonra gösterdiği yoğun markalama, yoğun pazarlama sonrasında arama verileri de onu gösteriyor ki artık Troya Müzesi burayı doğru markalamış ve İngiltere’de yaşanan o olay da aslında pazarlamanın ne kadar doğru gittiğinin göstergesi. Artık müze sayesinde antik kentin yerinin de Türkiye’de olduğu vurgusu oldukça artıyor. Dolayısıyla Troya Müzesi’nin bölge turizmine, hatta genelde baktığımızda ülke turizmine saldığı büyük bir katkının göstergesi” dedi.

"Artık dünyanın en ünlü Antik Kenti Troya denildiğinde akla Türkiye ve Çanakkale gelmektedir"

ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ise, “Eski Çağ tarihçileri ve filozofları (Herodot, Strabon, Platon, Aristoteles vd.) Troya Savaşı’nın Troya kentini almak için yapılmış tarihsel bir olaya dayandığı konusunu hiç tartışmamışlardır. Günümüzden 2 bin 800 yıl önce Homeros’un İlyada Destanı’nı yazıya geçirmesi sonrasında kent ve çevresindeki alan kutsal bir coğrafyaya dönüşmüş ve antik dönemin en ünlü turistik destinasyonu olmuştur. Pers Kralı Kserkes, Makedonya Kralı Büyük İskender, Roma İmparatorları Sezar, Agustus ve Hadrian, Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmed, kenti ve çevresini ziyaret etmiştir. Ancak Troya kalıntılarının büyük oranda yok olması ve özellikle de Doğu Roma (Bizans) dönemindeki olaylar, Troya’nın kesin olarak nerede olduğunun unutulmasına neden olmuştur. Ancak hiçbir zaman Troya’nın Troas Bölgesi ve Çanakkale Boğazı yakınlarında olduğu unutulmamıştır. 19. yüzyılda kazı ve diğer araştırmalar yoğunlaşınca Troya’nın Çanakkale Boğazı girişindeki Hisarlık Tepe’de olduğu kesinlik kazanmıştır. Ancak Homeros destanlarının yanlış algılanması nedeniyle kimi zaman Troya’nın daha başka yerlerde olduğu düşüncesi dile getirilmiştir. Son 20 yıldaki çalışmalar, Troya Tarihi Milli Parkı, Troya’nın 1988 yılında Dünya Kültür Mirası’na girişi, 2018 Troya Yılı’nda Troya Müzesi’nin açılışı ve diğer önemli sergi çalışmaları Troya’nın tüm dünyada bilinirliğini artırmıştır. Artık dünyanın en ünlü Antik Kenti Troya denildiğinde akla Türkiye ve Çanakkale gelmektedir” diye konuştu.