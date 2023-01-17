Trakya Üniversitesi ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı

Trakya Üniversitesi ve komşu Bulgaristan’ın en yüksek İslami eğitim kurumu olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü arasında, ortak bilimsel çalışmaları, öğrenci ve akademisyen değişimini temel alan ikili iş birliği anlaşması imzalandı.

Trakya Üniversitesi, Balkanlarla iş birliğini geliştirmeye devam ediyor. Bulgaristan Müslümanlarının en yüksek dinî eğitim kurumu olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ile ikili iş birliği anlaşması imzalandı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektörü Dr. Kadir Muhammed arasında imzalanan protokolle iki kurum arasında ortak ilmî, akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi ile öğrencilerinin karşılıklı eğitim ve staj hareketliliğinde bulunması da hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi olarak Balkanlar ve komşu Bulgaristan’daki soydaşlar için önemli bir kurum olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ile iş birliğini geliştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, komşu Bulgaristan ve Balkanlarda önemli bir görev ifa etmektedir. Üniversitemizin Balkanlar vizyon ve misyonu doğrultusunda Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ile iş birliği geliştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. İki kurumun imza atacağı ortak etkinlikler ve projelerin yanı sıra öğrenci ve akademisyen değişim hareketliliği ile kurduğumuz gönül köprülerini sağlamlaştıracağız” dedi.

Bölgenin en güçlü ve köklü eğitim kurumlarından biri olan Trakya Üniversitesi ile iş birliği geliştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektörü Dr. Kadir Muhammed, sıcak karşılamalarından ve samimi yaklaşımlarından ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu nezdinde tüm Trakya Üniversitesine teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü iş birliği protokolü imza törenine Trakya Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç katıldı.