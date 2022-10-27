Trabzon’un ilk Basın Müzesi hayata geçiyor

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırlıklarını devam ettirdiği Basın Müzesi’nde görücüye çıkacak basın yayın materyalleri yurdun dört bir tarafından toplanıyor.

Trabzon’un ilk basın müzesinde matbaadan, baskı kalıplarına, haberleşme araçlarından, fotoğraf makinelerine, gazetelerden, dergilere kadar birçok basın yayın materyali sergilenecek. Trabzon’da ilk kez yayın hayatına başlayan gazete ve dergilere ait nüshalar da müzede sergilenecek. Trabzon’un duayen gazetecilerinin daktilo, fotoğraf makineleri ile kayıt cihazlarının da yer alacağı müzede yaklaşık 500’ün üzerinde basın yayın araç ve gereci görücüye çıkacak. Müzede geçmişten günümüze Trabzon’un duayen gazetecilerine ait daktilo, fotoğraf ve matbaa makineleri de sergilenecek. Basın Müzesi’nde öğrencilerin, gazetecilerin ve araştırmacıların yararlanması için bir de basın yayın tarihiyle ilgili kütüphane yer alacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulanan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaklaşık 150 yıllık basın yayın geçmişi olan Trabzon’un bu zengin tarihi birikiminin kurumsallaşması ve geleceğe taşınması için basın müzesini hayata geçireceklerini kaydetti. Başkan Genç, bugüne kadar basın müzesine envanter desteğinde bulunan herkese teşekkürlerini ileterek, vatandaşları ve medya mensuplarını müzeye envanter desteğinde bulunmaya çağırdı. Müzeyle ilgili açıklamalarını sürdüren Başkan Genç, şöyle konuştu: “Trabzon’da ilk matbaa olan Trabzon Vilayet Matbaası 1865 yılında kurulmuş. Bunun hemen akabinde ilk gazete olan Trabzon Vilayet Gazetesi ise 1869’da çıkmıştır. Milli mücadele öncesinde ve ikinci meşrutiyet döneminde değişik tarihlerde 35’e yakın gazetenin çıktığını görüyoruz. Özellikle milli mücadeleyi destekleyen çok sayıda neşriyatın şehrimizde basılması bizim tarihimiz açısından çok önemli” dedi.

Basın Müzesi’nde sergilenmek üzere ellerinde basın araç gereci bulunan vatandaşları ve medya mensuplarını müzeye bağışa davet eden Başkan Genç, “Basın müzemizde baskı teknikleri, yayıncılık, matbaacılık, fotoğrafçılığın gelişim aşamalarıyla ilgili çok önemli bir envanteri görücüye çıkaracağız. Bu anlamda ellerinde müzede sergilenecek nitelikte basın ekipmanı, araç ve gereci bulunan vatandaşlarımızı müzemize bağış yapmaya çağırıyoruz. Bu her türlü basın araç ve gereci olabilir. Kayıt cihazı, haberleşme cihazları, matbaa, baskı kalıpları, fotoğraf makinesi, gazete, dergi gibi ekipmanlara sahip vatandaşlarımızın isimlerini de yazarak bu ekipmanları müzemizde sergilemekten memnuniyet duyarız. Bu anlamda bu materyaller de evlerde atıl durumda kalmaktan kurtarılıp bir nevi topluma mâl olmuş olur” ifadelerini kullandı.

Başkan Genç, Basın Müzesi’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde hizmete açılacağını sözlerine ekledi.