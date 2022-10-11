Trabzonlular, Trabzon Tanıtım Günleri için Üsküdar’da horon ile eğlendi

Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından 13-16 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek olan “Trabzon İstanbul’da” günlerinin tanıtımı ve Trabzon’un fetih yıl dönümü etkinliği için Üsküdar meydanında horonlar eşliğinde tanıtım yapıldı. Horon eşliğinde eğlenen Üsküdarlılara Trabzon sütlacı ve Trabzon kurabiyesi ikram edildi.

13-16 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek ‘Trabzon Günleri’ ve Trabzon’un fetih yıl dönümü kutlamalarının tanıtımı, Üsküdar meydanında gerçekleşti. Trabzon Günleri için Trabzon Dernekler Federasyonu öncülüğünde hazırlık çalışmaları çerçevesinde tanıtım ve duyuru amacı ile Üsküdar’da etkinlik düzenlendi. Horon ekibinin gösteri yaptığı tanıtımda vatandaşlara sütlaç ve Trabzon kurabiyesi dağıtıldı. Tanıtım renkli görüntülere sahne oldu.

“Bütün İstanbulluları davet ediyoruz”

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatır, “13-16 Ekim Yenikapı Trabzon etkinliklerine buradan start vermiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi halkımızın bayağı bir özlemi ve bayağı bir hasreti var. Trabzon’un 561’inci fetih yıl dönümü kutlamaları ve Trabzon Günleri ile ilgili yaptığımız çalışmalara Üsküdar meydanında start verdik. Yenikapı’ya bütün İstanbul halkını davet ediyoruz” dedi.