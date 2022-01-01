Trabzonlular o filmi izlemek için sinemaya akın ettiler, dakikalarca sırada beklediler

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün hayatını konu alan ve doğum günü olması nedeniyle de 1 Ocak’ta tüm yurtta aynı anda gösterime giren ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmine Eren Bülbül’ün memleketi Trabzon’da hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonlular, Forum Trabzon Alışveriş Merkezinde gösterime giren filmi izlemek için alışveriş merkezinin dışına taşan uzun kuyruklar oluştururken, filmi izlemek için dakikalarca sırada beklediler.

Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesindeki evlerinin yanında 11 Ağustos 2017 tarihinde gördüğü PKK’lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek istediği sırada hain terör mensuplarının açtığı kurşunlar ile şehit düşen Eren Bülbül’ün hayatı film oldu. Eren Bülbül’ün hayatını konu alan ve doğum günü olması nedeniyle de 1 Ocak’ta tüm yurtta aynı anda gösterime giren ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmine Eren Bülbül’ün memleketi Trabzon’da hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi.

‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmini izleyen Trabzonlular çok duygulandıklarını söylerken, filmi izleyen Hasan Gülyüz, “Fakirlik, zamanın şartları kar kış ister istemez insan duygulanıyor. O dönemin şartlarında bir kaleme bile muhtaç hale gelmek o yoksulluğun içinde okula gidip gelmek ister istemez insanı duygulanıyor. En duygusal anı ise filmin başında doğum esnasında annenin çektiği zorluklar . Kar kış arabanın olmayışı hastaneye gidişi sonrasında büyütme şartları. Filmi çok daha farklı bekliyorduk, bu kadar zorluklar içinde büyüyen bir çocuk olduğunu hiç düşünmemiştim. Bu kadar zor şartlar içinde doğan bir çocuk olmamıştır herhalde” dedi.

Filmde kısa bir rol aldığını belirten Birgül Yol ise “Filmde küçük de olsa yer almaktan çok mutluyum. Çok güzel bir filmdi. Özellikle Eren’in küçüklüğü, çocuklara yemek pay edilirken Eren’in sonda kalarak yetişememesi, annesinin kırıntıları toplayıp dışarı çıkarak onunla paylaşması çok duygusaldı” diye konuştu.

Sudenaz Yanık da filmi çok duygusal bulduklarını ifade ederken “Çok beğendim, duygusaldı güzel. Duygulu etkileyici bir filmdi” şeklinde konuştu.