Trabzon’daki Ayasofya Camii laleler ile bir başka güzel

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii, bahçesindeki çiçeklerle karpostallık bir görüntü sunuyor.

Trabzon’da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii baharın geldiği bu günlerde bahçesindeki çiçeklerle güzel bir görüntü sunuyor. Pandemi dolayısıyla az sayıdaki ziyaretçi Ayasofya Camisi’ni kısıtlamanın olduğu günlerin dışında gezme fırsatı bulurken, özellikle bahçesindeki rengarenk çiçekler camiye farklı bir hava katıyor.