Trabzon’da turizm merkezlerine ziyaretçi akını

Trabzon’da bu yıl turizm merkezlerine ziyaretçi sayısı geçen yıla göre artış göstererek 400 bine ulaştı.

Geçen yılın ilk 9 ayında Çal Mağarası, Atatürk Köşkü ve Trabzon Müzesini yaklaşık 240 bin kişi ziyaret ederken bu yılın Ağustos ayı itibariyle tadilatta olan Kızlar Manastırının Mayın ayında ziyarete açılmasıyla birlikte bu rakam 400 bini buldu.

Trabzon’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında Atatürk Köşkü gelirken bu yılın Ağustos ayı itibariyle ziyaretçi sayısı 228 bin 100 kişi olarak gerçekleşti. Atatürk Köşkünü, dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Düzköy ilçesi Çal Mahallesinde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası izlerken bu yılın Ağustos ayı itibariyle ziyaretçi sayısı 143 bin 490 oldu.

Bu yılın Ağustos ayı itibariyle Trabzon Şehir Müzesini ziyaret edenleri sayısı ise 14 bin 970 olarak gerçekleşirken Trabzon’a hakim Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan ve zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarıyla yaklaşık 3 yıl önce tamamlanırken manastır, bu yılın Mayıs ayında ziyarete açılmıştı. Kızlar Manastırını 4 ayda ziyaret edenlerin sayısı ise 12 bin 800 olarak gerçekleşti.