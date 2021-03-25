Trabzon’da otoparktan çıkan mimari kalıntılar için rapor hazırlanıyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde otopark projesinin yapılmak istendiği alanda yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 1 ay önce Roma dönemine ait olduğu tespit edilen yapılar ortaya çıkarken buradan çıkan bulgular, Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu’na gönderilecek. Kazı alanı ve projenin akıbeti, ilgili Bakanlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde belli olacak.

Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparkta yapılan kazı çalışmasında Trabzon’un tarihi geçmişi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. Trabzon’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 farklı noktada yapılan kazı çalışmasında M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar nedeniyle otoparkın çevresi kapatılarak güvenli haline getirildi.

Toprağın 4 metre altında kalan yapılar için süren kazı çalışmalarında Kral Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surlarının Güneydoğu köşesine ait kalıntılar, Roma kralı Justinyanus dönemine ait milattan sonra 6. yüzyıl olarak tarihlendirilen sur duvarının bir bölümü ve Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı ortaya çıkmıştı. 5 bin metrekare genişliği bulan alanda kazı çalışmalarında yine Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen örme sütun bulunurken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, bu çalışmanın Trabzon için çok önemli bir keşif olduğunu belirtmişti.

Alanda, Kültür Bakanlığının izniyle Arkeolojik sondaj çalışmaları Müze Başkanlığı’nda ve KTÜ Öğretim Üyesi ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz’un bilimsel danışmanlığında yapılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu burada çıkan mimari kalıntılar, Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bilimsel rapor, Kültür Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kuruluna gönderilecek. Kazı alanı ve projenin akıbeti Bakanlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde belli olacak.

Buna göre alanda Müze Başkanlığı tarafından kurtarma kazısı veya üniversite için planlı arkeolojik kazı yapılabileceği belirtilirken, uygun olacak olan İçkale başta olmak üzere tüm sur içi ve onun koruma alanlarında planlı ve geniş kapsamlı arkeolojik kazıların yapılarak buluntuların turizme kazandırılması planlanıyor.