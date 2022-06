Trabzon’da ilk kez ciğer şöleni düzenlendi

Trabzon’un Of ilçesinde ciğer şöleni düzenlendi. Of Belediyesi ve Sur Belediyesi işbirliğiyle Trabzon’un Of ilçesinde düzenlenen etkinlikte Diyarbakır’dan gelen 27 ciğer ustasının hazırladığı 1,5 ton ciğer misafirlere ikram edildi.

Of ve Sur Belediyesi kardeş belediyecilik kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. 15 Ocak’ta, Of Belediyesi ve Sur Belediyesi işbirliğiyle Diyarbakır’da Hamsi Şenliği düzenlendi. Etkinliğin ikinci ayağı bu sefer Of’ta Ciğer Şöleni ile devam etti.

"Çay da Bizim Ciğer de Bizim! Horon da Bizim Halay da Bizim! Biz biriz, beraberiz. Hep birlikte Türkiyeyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlik Of Sahil Parkı’nda gerçekleşti. Ciğer Şöleni’nde, Diyarbakır’dan gelen 27 ciğer ustasının hazırladığı 1,5 ton ciğer misafirlere ikram edildi. Etkinlikte Karadenizli yöresel sanatçılar sahne alırken, Sur Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Sur Belediyesi Orkestrası birer gösteri sundu, Diyarbakırlı yöresel sanatçısı Ali Aktaş Türküler söyledi. Binlerce insanın katıldığı etkinlikte ciğer yemek için uzun kuyruklar oluştu. Halay ve horonlarla doyasıya eğlenen vatandaşlara protokol üyeleri de eşlik etti.

Etkinlikle birlikte kardeşlik bağlarının güçlendiğini belirten vatandaşlar bu tarz organizasyonların devam etmesi gerektiğini söyledi. Diyarbakır ciğerine de tam not veren bazı vatandaşlar, bu güne kadar en iyi ciğeri tattıklarını dile getirdiler.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yaptığı konuşmada "Doğu bizim, batı bizim. Kuzey bizim, güney bizim. Türkiye bizim. Biz hep biriz, birlikteyiz, beraberiz. Bu gün burada Of Diyarbakır’ı bağrına basıyor" derken,

Diyarbakır’da düzenlenen etkinlikte çok güzel dostlukların kazanıldığını belirten Diyarbakır Sur Belediye Başkan Vekili Yavuz Güner ise "Bu gün de Of’ta çok güzel bir iklimi paylaşıyoruz. Etkinliğimizin bir amacı da, illerimizin ve ilçelerimizin misafirperverliğini paylaşmaktır. Bu gün burada Karadeniz insanının sıcaklığını hissetmek bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir" diye konuştu.

Etkinliğin, birlik ve beraberliğe çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise "Biz buradan tüm Türkiye ve dünyaya haykırıyoruz. Biz bir oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça kardeşliğimiz her zaman daim olacaktır" şeklinde konuştu.