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Tosya 2. İpekyolu Fuarı Ağustos ayında düzenlenecek

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2’ncisi düzenlenecek olan Tosya İpekyolu Fuarı 12-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültür Sanat 23.07.2022, 22:40
Tosya 2. İpekyolu Fuarı Ağustos ayında düzenlenecek

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2’ncisi düzenlenecek olan Tosya İpekyolu Fuarı 12-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl D-100 Kenarında kurulan Tosya İpekyolu Fuarı bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Yeni Metal Sanayi Sitesi yanında kurulacak olan Tosya İpekyolu Fuarı 12-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında 2.si düzenlenecek.

Tosya Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilecek olan fuara kayıtlar başladı. 2’nci Tosya İpekyolu Fuarı’na katılmak isteyen ve stant açmak isteyen esnaflar 3 Ağustos 2022 tarihine kadar Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne kayıt yaptırabilecekler.

İpekyolu Fuarı kayıtlarına ilişkin Tosya Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Bu yıl 2. kez düzenlenecek olan İpek Yolu Fuarında stant kiralamak isteyen esnaflarımızın 3 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir” denildi.

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