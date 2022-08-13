Tosya 2. İpekyolu Fuarı açıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2.’si düzenlenen Tosya İpekyolu Fuarı yoğun bir katılımla açıldı. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya’nın içme suyu sorununu 1,5 aya kadar çözeceklerini kaydetti.

12-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında ‘Tosya Yola İniyor’ sloganıyla düzenlenen 2. İpekyolu Fuarı’nın açılışına Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Tosya Kaymakam Vekili Mesut Coşkun, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın, MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar, CHP İlçe Başkanı İsmail Okuducu, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tosya Ahi ve Yaren Ekibi tarafından yöresel oyunlar sergilendi.

Yaren ekibi gösterilerinin ardından konuşan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, göreve geldiği 3,5 yılını değerlendirerek, hizmet ve yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Tosya’ya yatırımların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Başkan Kavaklıgil, Tosya’nın en önemli sorunlarından birisi olan içme suyu kireç problemini yaklaşık 1,5 aya kadar çözüleceğini söyledi. Yine ilçenin eksiklerinden yüzme havuzunun yüzde 98’inin tamamlandığını söyleyen Başkan Kavaklıgil, her vatandaşın yüzme havuzunun faaliyete geçmesiyle yüzme öğrenebileceğini kaydetti.

Protokol konuşmalarının ardından 2. Tosya İpek Yolu Fuar açılış kurdelesi protokol ve ziyaretçilerin katılımı ile kesildi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, stantları gezerek esnaflara bereketli ve bol kazançlar diledi. 60 standın yer aldığı 2. İpekyolu Fuarı, 19 Ağustos 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak.