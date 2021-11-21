Torul Cam Seyir Terası yarım milyon ziyaretçi ağırladı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bulunan ve 240 metrelik irtifasıyla Türkiye ve Avrupa’nın en yükseklerinden olan Torul Kalesi Cam Seyir terası bugüne kadar yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak adrenalin tutkunlarının gözde mekanı oldu.

İlçeyi kuşbakışı izleyen tarihi kalenin yanında 240 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan Torul Kalesi Cam Seyir Terası ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Her yıl ortalama 3 milyon aracın geçiş yaptığı Gümüşhane-Trabzon bölünmüş karayoluna 1,5 kilometre mesafede olması nedeniyle ulaşım sorununun olmadığı Torul Kalesi Cam Seyir Terası, ara tatil döneminde de ziyaretçi akınına uğradı.

Yükseklik korkusu olanlar zor anlar yaşıyor

Son günlerde Karadeniz turuna katılan yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği alan Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen birçok adrenalin tutkununu ağırlıyor. Hem ilçe merkezi hem Harşit Çayı hem de yüksek zirvelerin eşsiz manzarasını ziyaretçilerine sunan Torul Kalesi Cam Seyir Terası yükseklik korkusu olanlara ise zor anlar yaşatıyor.

Aynı anda en fazla 50 kişinin çıkmasına izin verilen ve 5 Ocak 2018 tarihinde ziyarete açılan Torul Kalesi Cam Seyir terasını bugüne kadar 518 bin kişi ziyaret ederken 2022 yılındaki hedef ise 200 bin turisti ağırlamak.

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir Doğu Karadeniz’in ve Gümüşhane’nin en büyük turizm destinasyon ağının bir parçası olan Torul Kalesi Cam Seyir Terasının bu yıl pandemi ve sonrasındaki dönemde yerli ve yabancı 73 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

3,5 yılda 518 bin ziyaretçisi oldu

Tesisin açıldığı 3,5 yılda toplam ziyaretçi sayısının 518 bine ulaştığını kaydeden Özdemir, “Bundan sonraki hedeflerimiz 2022 yılında 200 bine yakın bir turisti bölgemizde ağırlamak istiyoruz. Farklı destinasyonlar ve organizasyonlar katmak istiyoruz. Şu anda burası ile ilgili yaptığımız bir salıncak projemiz var. Zemini bitti Orman Bölge Müdürlüğü’ne sunacağız. Avrupa Birliği’nde bir zipline projemiz var. Onunda değerlendirilmesi bitti sonucunu bekliyoruz. Ayrıca yeni bir bina yaptık ve tamamlamak üzereyiz. Oranında alt katı lokanta üst katı ise kafeterya olacak şekilde tasarlandı. Gelen ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. 2022 hedefimiz en az 200 bin ziyaretçi. Bütün yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin bu bölgeyi ziyaret etmelerini bekliyoruz. Türkiye’nin en yüksek cam terasında gelen ziyaretçilerimizi ağırlamaktan onur duyarız” dedi.

Son günlerde yerli turistten çok yabancı turistin cam terası ziyaret ettiğini ifade eden Özdemir, “Türkiye’de okullar açıldı ve gelen yazlık ziyaretçilerimiz evlerine dönüş yaptı. Şu anda daha çok Suud, Ürdün, Filistin, Katar gibi bölgelerden gelen turist alıyoruz. Yabancı turistlerin yoğunluğu yıl başına kadar sürecek gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

İran’dan, Hatay’dan, Antalya’dan ziyaretçisi var

İran’dan turist getiren rehber Erif Erzal ise “İran’ın Tahran, Tebriz, İsfahan gibi şehirlerinden misafir getiriyorum. İranlılar Doğu Karadeniz’i ve Gümüşhane Torul’daki Cam Teras’ı çok seviyor. Pandemi bitse çok daha iyi olacak daha çok insan gelebilecek” ifadelerini kullandı.

Yine İran’dan gelen bir başka rehber Rüya Mahmud ise “Bugün Sümela turuna geldik fakat kapalı olduğundan önce Karaca Mağarası’na şimdi ise Cam Teras’a geldik. Bizim misafirlerimiz buraları çok beğendiklerini söylüyorlar. Burada fazlasıyla adrenalin var ve doğal güzelliği çok güzel. Biz tur düzenlerken bütün misafirlerimizi Cam Teras’a da getiriyoruz. Çünkü gelen herkes memnun kalıyor. Yükseklikten korkanlar oluyor ama bence adrenalin lazım” dedi.

Antalya’da yaşayan ve ilk defa cam seyir terasına gelen Reşit Candani de hem tesisin hem manzaranın harika olduğunu dile getirerek, “Çok heyecanlandım, biraz da korkum var ama korkumun üzerine giderek camın üzerinde yürüdüm. 240 metre yükseklikte olmak ve şehrin ayaklarımın altında olması acayip bir şey. Hem korktum hem de tecrübe etmek istedim. Ben Türkiye’nin farklı illerini geziyorum ama ilk defa böyle bir deneyimim oluyor” şeklinde konuştu.

Hatay’dan gelen Mahmut Özbey ise ziyaretçilerin cam terastan etkilenmelerinin sebebinin ilk defa böyle bir yüksekliğe çıkmaları olduğunu belirterek, “Cam Teras’ın altının 240 metre boş olduğunu duyduklarında şaşırıyorlar. Bazıları korkuyor fakat yavaş yavaş korkularını yenebiliyorlar” diye konuştu.