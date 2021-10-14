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Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı

Adana’nın Feke ilçesinde vatandaşlar, geleneksel yöntemler ile son pekmez kazanlarını kaynatarak kış hazırlıklarını tamamladı.

Kültür Sanat 14.10.2021, 10:03
Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı

Adana’nın Feke ilçesinde vatandaşlar, geleneksel yöntemler ile son pekmez kazanlarını kaynatarak kış hazırlıklarını tamamladı.

İlçeye bağlı Gedikli Mahallesindeki bağlarda üzümleri dalından tek tek toplayarak geleneksel yöntemler ile pekmez kazanları kaynatan yöre sakinlerinden İbrahim Gün, pekmezin yapılışını hem anlattı hem de uyguladı.

Bağdan kasalarla toplanan üzümler çuvallarda ezerken, üzümlerinin ekim ayında daha şekerli ve lezzetli olduğunu ifade eden İbrahim Gün, “İlçemiz Toros eteklerinde doğası, iklimi ve bereketli toprakları ile tarımsal üretimin yoğun olduğu bir ilçe. Bizlerde ailelerimiz ile birlikte kışın yaklaşması ile pekmezde son kazanlarımızı kaynatarak kış hazırlıklarımızı tamamladık. Eskiden bağdan topladığımız üzümleri eşekler ile taşırdık artık teknolojiyi kullanıyoruz. İlk olarak pekmezimizi meşe külü ile kaynatıyor saatlerce çuvallar içinde üzümü eziyor suyunu çıkarıyor ve saatlerce süren kazanların kaynaması ile üzümün pekmez yolculuğunu tamamlamış oluyoruz" dedi.

Pekmezin sofralara ulaşıncaya kadar zahmetli bir yolculuğu bulunduğunu belirten Gün, "Köyümüzün kadınları ile saatlerce kazan başında üzüm suyunun pekmeze dönüşmesi için mesai yapıyoruz" diye konuştu.

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