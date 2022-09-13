Topladığı fotoğrafları önce aynada biriktiriyor, sonra çerçeve yaptırıp iş yerinde saklıyor

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde ikamet eden berber Derviş Aksoy, gelen müşterilerinden fotoğraf isteyip çerçeveleterek iş yerine asıyor. Şimdiye kadar 3 bin 500 fotoğraf toplayan berber, bunu bir hobi haline getirdi.

Müşterilerinden fotoğraf alarak iş yerine asan berber, iki ayna dolunca fotoğrafları çerçeve yaparak saklıyor. Müşteriler de bu işten memnun olduklarını söylüyor. Tıraş olmaya gelen vatandaş Halit Sincar, "Yaklaşık 20 senedir burada tıraş oluyorum. Arkadaşımız gayet başarılı. En çok hoşuma giden yönü ise müşteriyi sıkmıyor. Her gelen müşteriden fotoğraf istiyor ve bunu iş yerinde saklıyor" dedi.

Berber Aksoy, bu işi hobi olarak yaptığını söyledi. Aksoy, "Ben ilkokul 3. sınıfta iken Diyarbakırlı bir öğretmenimiz vardı, cuma günü tıraş ol dedi. Köyde berber olmadığı için tıraş olmadan okula gittim. Pazartesi günü sınıfa girdik, öğretmen içeri girdi, biz kalktık baktım direkt öğretmen geldi benim başıma, saçımı tuttu. O yıl okul kapandı, bende bir merak oldu. Kendime bir makas bir tarak aldım, kendi yeğenlerimi ve kuzenlerimi tıraş etmeye başladım. Askere gidene kadar kimi gördüysem tıraş etmeye başladım. Ben hiçbir yerde çalışmadım, hiç kimse bana öğretmedi. Bir süre sonra dükkan açmaya karar verdim. O zaman şunu düşündüm, kısmet olur da dükkan açarsam, kim gelip tıraş olursa ondan bir fotoğraf alıp asacağım. Dükkanı açtığım 1995’ten beri fotoğraf biriktirmeye başladım. Şimdiye kadar 3 bin 500 fotoğraf topladım. Aralarında vefat eden belki yüzlerce kişi var. İlk müşterim Murat Akan ve teyzemin oğlu Mehmet Ata Araz’dır. Gelen müşterilerimin hepsi memnun fotoğraf istediğim zaman çok memnun kalıyorlar hatta bana soruyorlar, bu merakın nereden geliyor diyorlar" diye konuştu.

Berber Aksoy, topladığı fotoğrafları önce iş yerindeki aynalara asıyor, iki ayna fotoğraflarla dolunca bunları alıp çerçeveletip dükkanın duvarlarına asıyor.