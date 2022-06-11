Tokyo’daki Türkiye Festivali’ne Japonlar’dan yoğun ilgi

Japonya’nın başkenti Tokya’da düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan Türkiye Festivali’ne Japonlar büyük ilgi gösterdi.

Japonya’nın başkenti Tokyo, Yunus Emre Enstitüsü desteği ile gerçekleştirilen Türkiye Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Festival nedeniyle kurulan stantlarda Türk lezzetlerini deneme fırsatı bulan Japonlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Türk müziklerini ve danslarını tanıtmayı amaçlayan konserler ve sahne şovları da Japonların ilgi odağı haline geldi. Otantik Bunka (Otantik Kültür) adlı grubun dans gösterisini dikkatle izleyen Japonlar, Türk danslarını deneme fırsatı buldu. Orta Asya müziklerini izleyiciye aktaran grup büyük alkış toplarken, festivalde seslendirilen ilahiler de izleyiciler tarafından beğenildi.

Türkiye sevdalısı Japonlar akın etti

Festivalde sahne alan Otantik Bunka grubunun üyesi Ruka Nishinizu erik dalı ve kaşık oyunu gibi performanslar sergilediklerini belirterek, yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Daha önce Türkiye’de yaşadığını belirten ve oğluna Türk Bayrağı tişörtü giydiren Yuka Nakazuma ise, "Türkiye’de çocuk bayramında çocukların Türk Bayrağı desenli tişörtler giydiğine tanık olmuştum. O yüzden bugün de oğluma Türkiye’de olduğu gibi Türk Bayrağı tişörtü giydirdim" ifadelerini kullandı.

“En kısa sürede gitmek istiyorum“

Türkiye’yi çok sevdiği için etkinliğe katıldığını kaydeden Yuka Yamazaki de, "Covid-19 salgını öncesinde Türkiye’ye ziyaret planı yapmış, hatta Kapadokya’da balon turu satın almıştım. Ama sonra gidemedim. En kısa sürede gitmek istiyorum" dedi.