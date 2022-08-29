Tokat’ta rekor sayıda yaprak sarma yapılıp vatandaşlara dağıtıldı

Tokat’ta Gastronomi Festivali çerçevesinde şehrin nüfusu kadar yaprak sarma yapıldı, yapılan 601 bin 228 yaprak sarma vatandaşlara dağıtıldı.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali etkinlikleri 3’üncü gününde de çeşitli programlarla devam etti. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, mutfağa geçerek Tokat’a özgü yemekleri yaptılar. Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Tokat kebabı yaparken, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu pide yaptı. Yapılan yemekler vatandaşlara dağıtıldı. Program sonunda Tokat nüfusu kadar yapılan yaprak sarmalar alana getirildi. 601 bin 228 adet yaprak sarma alanda bulunan vatandaşlara dağıtıldı.

“601 bin 228 sarma sarıldı”

Festival çerçevesinde Tokat nüfusu kadar yaprak sarma yapıldığını belirten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, “Gastronomi festivali çerçevesinde 601 bin 228 sarma sarıldı. Bilindiği üzere Tokat yaprağı yöresel ürün işareti almanın ötesinde müthiş lezzeti ve aromasıyla her yerde tutulan her zaman rağbet gören bir üründür. Yaprağımızla yapılan çeşitli sarma çeşitlerini burada vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Bir zengin değer olarak kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede de pişirilen sarmalarımız alandaki vatandaşlarımıza ikram ediliyor. Tabiriyle rekor denemesi olmuş oldu. Tebrik ediyorum emeği geçenleri. Bu akşam eşimle beraber çok farklı bir tecrübe yaşadık. Gastronomi festivali etkinlikleri çerçevesinde biz de Tokat’ta Elif hanımla birlikte farklı bir pide yaptık. Festivalimiz çok farklı ve güzel bir şekilde Tokat turizmine ve kültürüne hizmet etmek için arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor” dedi.

“Gastronomi Festivalimiz de Tokat mutfağını tanıtmak için var”

Festivalde mutfak başına geçen Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, “Tokat deyince akla gelen birçok şey vardır bunlardan bir tanesi de Tokat kebabıdır. Gastronomi Festivalimiz de Tokat mutfağını tanıtmak için var. Bütün amacımız da Tokat’ı tanıtmak. Festivalimizin içerisinde de atölye çalışmaları oluyor. Ben de Tokat kebabı atölyesinde bulundum. Benim daha önce de Tokat kebabı yapma deneyimim var. Biraz önce de Ali şefimizle beraber bizim klasik usullerle yapılan Tokat kebabını yaptık” diye konuştu.