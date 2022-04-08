Tokat’ta özel 3 ürün tescillendi

Tokat’ta yöreye özgü ürünlerden Honça tepsisi, Bez Sucuğu ile Perpereli Küpesine coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili çalışmasında 3 ürüne daha coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Honça, Bez Sucuğu ve Perpereli Küpesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, Tokat’ın Türkiye’de en çok yöresel işaretli ürünü olan bir kaç ilden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Tokat’ın 14 tane medeniyete ev sahipliği yapan bir kültürü ve çeşitliliğinin olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Tokat’ın İpek Yolu hem baharat yolunun üzerinde olması nedeniyle bu şehrin inanılmaz değerleri ve rezervleri çok zengin bir kültürü var. Bu anlamda 3 ürünümüze (bez sucuk, perpereli küpe ve honça tepsisi) coğrafi işaret tescili aldık. Honça tepsisi damatla geline düğün gecesi ikram edilen, içerisinde yiyeceklerin bulunduğu özel bir tepsi. Bez sucuğumuz son derece doğal, organik, içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan son derece lezzetli, son derece güzel bir ürün. Sadece Tokat’a özel olan bez sucuğumuzu herkesin tatmasını rica ediyorum. Perpereli küpemiz de kız çocuklarının taktığı binlerce yıllık bir kültür. Bin yıldan daha uzun bir süredir taktığı bir ziynet eşyası” diye konuştu.

Kebap Tokat’ın mı, Sivas’ın mı tartışmalarına noktayı koydu

Başkan Çelik, Tokat kebabını 2015 yılında tescillediğine dikkat çekerek, “Tokat kebabı kültürü sadece Tokat’ta ve Tokat’a ait. Bunun da bilinmesini istiyorum ve içerisindeki bütün sebzelerin, etin Tokat’a özgü, Tokat’a yöresel olduğunu da biliyoruz. Ben bu anlamda da Tokat kebabıyla ilgili artık bu tartışmalarda son bulmasını istiyorum. Herkesi de Tokat kebabımızı tatmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.