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Tokat’ta ’Gastronomi Festivali’nde konser coşkusu
Tokat’ta ilk kez düzenlenen “Gastronomi Festivali” etkinlikleri çerçevesinde şarkıcı Irmak Arıcı verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
Kültür Sanat 26.08.2022, 22:32
Tokat’ta ilk kez düzenlenen “Gastronomi Festivali” etkinlikleri çerçevesinde şarkıcı Irmak Arıcı verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali çerçevesinde ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, konser verdi. Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumunda hayranlarıyla buluşan şarkıcı, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere katılan vatandaşlar, Irmak Arıcı’nın seslendirdiği parçalar eşliğinde doyasıyla eğlendi.
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