Tokat mutfağı görücüye çıktı

Tokat’ta düzenlenen ’Gastronomi Festivali’ tüm hızıyla devam ediyor.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen ’Gastronomi Festivali’ çerçevesinde Deveciler Hanı’nda ’Tokat’ta işletmecilik’ adlı söyleşi programı gerçekleştirildi. Söyleşi programına Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat AK Parti Milletvekili Yusuf Beyazıt, Yazar Elif Edes Tapan ve Şef Melih Demirel konuşmacı olarak katıldı. Kent esnafı ve gastronomi bölümü öğrencileri katılımcıların başarı dolu hayat hikayelerini dinlediler.

Tokat’ta güzel bir Tokat mutfağı esintisi olacak

Söyleşi programına katılan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, “Tokat Gastronomi Festivali birincisini yaptığımız bu güzel festivalimiz dün kapılarını açtı. Ve bugün ikinci gündeyiz. Dün Emine Erdoğan hanımefendinin katılımlarıyla birinci programımızı yaptık Tokat mutfağı Emine Hanım’a tanıtıldı. Dünden itibaren başlayan programımızın bugünkü, yarınki ve bir sonraki günlerde ise çok değişik etkinliklerle dört gün boyunca Tokat’ta güzel bir Tokat mutfağı esintisi olacak. Şu anda söyleşi alanımızdayız. Tokat mutfağı ve bunun işletmeler mantığında daha nasıl geliştirilebileceği ve Tokat mutfağını dünyaya nasıl tanıtırız, bunları konuşacağız. Bu sadece dört gün süren bir program olmayacak. Bu dört günde elde ettiğimiz güzellikler bir yıl boyunca devam edecek” dedi.

“Bu anlamdaki bilim adamlarımızı buraya davet ettik”

Tokat mutfağının gelecek nesillere taşınması gerektiğini söyleyen Tokat AK Parti Milletvekili Yusuf Beyazıt, “Tokat yaprağıyla, üzümüyle, bağıyla, elmasıyla, şeftalisiyle, Niksar ceviziyle bütün yemek kültürleriyle dünya kültürüne kazandırmanın sevdası içerisindeyiz. Bunu yaparken de elbette ki bir kültür festivali, turizm festivali yapmalıydık. Bizi geçmişten günümüze taşıyan ve gelecek nesillere de aktarabilen bir medeniyeti, bir su akar gibi bunları gelecek nesillere göndermenin sevdası bu şenlikler. Biz de bu festivallerle beraber dünyaca ünlü şeflerimizi, dünyaca ünlü gurmelerimizi, dünyaca ünlü bu anlamdaki bilim adamlarımızı buraya davet ettik, getirdik. Ve şimdi ilk söyleşini yapacağımız. Programlarla bunu inşallah zenginleştireceğiz” diye konuştu.