Tokat Gastronomi Festivaline gün sayıyor

Tokat’ta düzenlenecek olan Gastronomi Festivali hazırlık çalışmaları ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Kanal Tokat’ta bulunan Hıdırlık Sosyal tesislerinde düzenlenen basın toplantısına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat Esnaflar ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Ekmekçiler ve Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Yurtbay katıldı. 27 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan Gastronomi Festivali 4 gün sürecek.

“Tokat tarihi ve kültürü bakımından binlerce yıllık birikime sahip”

Festivalin Tokat’a katkılarından bahseden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, “Tokat tarihi ve kültürü bakımından binlerce yıllık birikime sahip. Bu birikimin üzerine çok özel mutfak lezzetlerini bünyesinde barındıran ve Anadolu’nun en güzel ovalarını barındıran bir coğrafya olma özeliğine sahip. Bu coğrafyayı ülkemizde hem insanımızla, hem kültürümüzle, hem gastronomimizle tanıtmak ve yeni hedeflere ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda özellikle belediyemiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız iş birliği içerisinde bir festival düzenliyoruz” dedi.

“Tokat mutfağıyla bu yıllara kadar gelmiş bir şehir”

Festival hakkında bilgiler veren Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, “Bu hafta cumartesi gününe kadar 4 gün sürecek olan gastronomi festivali, şehrimizin insanına, kültürüne ve gastronomisine katkı sağlayacak. Hem de Türkiye gündemine gireceğinin müjdesini vermek isterim. Tokat doğasıyla, tarihiyle, insanıyla, kültürüyle ve gastronomisiyle çok önemli bir şehir. Tokat mutfağıyla bu yıllara kadar gelmiş bir şehir. Gerek yapım teknikleriyle, gerek yapım usulleriyle, gerekse çeşitlilikle önem arz eden bir mutfağa sahip. Tokat kebabıyla tanınıyor olsa da tokat mutfağı bünyesinde birçok lezzet barındırıyor. Ben inanıyorum ki bu festivalle beraber tokat mutfağı Türkiye’nin gündemine düşecektir. Halkımıza açık şekilde olacak festivalde diğer şehirlerden gelen şefler, Tokat mutfağı üzerine çalışacaklar ve tanıtılmasına katkı sağlayacaklar. Bunun yanında 6 tane söyleşimiz olacak gastronomi ile ilgili birçok konu ele alınacak” dedi.