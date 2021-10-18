Tiyatro ve sigorta dünyası “Ebedi Barış”ta buluştu

İki yıla yaklaşan pandemi sürecinde kapalı kalan ve sezon açılışını sanatın destekçisi Quick Sigorta özel gösterimi “Ebedi Barış” adlı oyunla yapan Kats Sahne, Maher Holding çalışanları, Quick Sigorta Acenteleri ve sigortalılarına ev sahipliği yaptı.

Ali Poyrazoğlu, Cemal Hünal, Lale Cangal Hünal ve Onur Şenay’ın da aralarında bulunduğu isimlerin katıldığı Quick Sigorta ve Tiyatronet iş birliğiyle düzenlenen tiyatro gecesinde Maher Holding, Quick Sigorta, Corpus Sigorta, Matger, Valde, MHR Gayrimenkul, Finans Grubu ve Qpay yönetici ve çalışanları ile Quick Sigorta acenteleri ve sigortalılarıyla birlikte sosyal medyadan yapılan yarışmanın kazananları da katıldı. İspanyol dramaturg ve oyun yazarı Juan Mayorga’nın, Alman filozof Immanuel Kant’ın “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme” eserinden esinlenerek yazdığı Ebedi Barış oyunu, 15 Ekim’de KATS Sahne’de seyirciyle buluştu. Bir Deniz Atam projesi olan Ebedi Barış’ın oyuncu kadrosunda Furkan Kalabalık, Kaan Sevi, İsmet Ege Tonbul, Serdal Genç ve Deniz Atam bulunuyor.

Ahmet Yaşar: “Dijital tiyatro keyfini sahneye taşımak istedik”

Muhteşem bir performansın sergilendiği oyun sonrasında Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Oyunu keyifle seyrettik. Pandemi koşulları sebebiyle sadece sahneler ve perdeler kapalı değildi, bizler de bir araya gelememiştik. Sanata ve sanatçıya destek verebilmek pandemi sürecinde seyirciyle buluşturabilmek adına tiyatronet ile birlikte sigortalılarımıza ve acentelerimize konutta dijital tiyatro keyfi sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Bu defa dijital tiyatro keyfini tiyatro salonuna sahneye taşımak istedik. Bu bizim için sadece bir destek değil. Böyle bir etkinliğe sebep olmak bizim için çok önemli. Bundan sonra da sanata destek vermek adına üstümüze düşen görev ne ise yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ahmet Yaşar oyunun sonunda yapılan teşekkür konuşmasının ardından tüm ekip adına çiçek takdim etti.

Ali Poyrazoğlu: “Hayatın sigortası sanattır”

Oyunla ilgili görüşlerini bildiren Ali Poyrazoğlu, “Çok çalışılmış, çok emek verilmiş bir oyun. İzlemekten büyük keyif aldım. Çok mutlu oldum. Ebedi Barış, Juan Mayorga’nın yazdığı ve fabl dediğimiz, hayvanlardan yola çıkılarak insanların dünyasını anlatan ve bizi düşünmeye sevk eden bir oyun. Juan Mayorga’nın oyunlarını ilk kez Türkiye’de ben sergilediğim için başka tiyatroların da sergilemesi beni mutlu ediyor. Bu sezon tiyatroya gitmek isteyen herkesin bu oyununu listesine alması gerektiğini düşünüyorum. Hayatın sigortası sanattır. Sanat yaşamı sigorta eder. Sigortacıların işi de yaşamı sigortalamak. Bu nedenle Quick Sigorta bu emeğin altını çizip desteklediği için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Cemal Hünal: “Sigorta şirketinin desteği büyük bir şey”

Oyuncu Cemal Hünal ise “Quick Sigorta’nın sanata vermiş olduğu destek çok kıymetli. Ben kendim adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tiyatro çok yaşayan bir format ve kıymeti bilindiği zaman hızlı bir şekilde yükselebiliyor. Bir sigorta şirketinin bunu fark edip destek sağlaması büyük bir şey” dedi.

Pandemide ilk prömiyer

Oyun sonunda Onur Şenay, sanata desteğini esirgemeyen Quick Sigorta’ya teşekkürlerini sunarken, Ebedi Barış oyununun yönetmeni ve oyuncusu Deniz Atam da pandemi sebebiyle iki kez ertelenen ve birçok provadan sonra sabırsızlıkla bekledikleri prömiyerlerinin Quick Sigorta’nın desteği ve getirdiği şansla gerçekleşerek seyirciyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Acenteler de oyundaydı

Quick Sigorta’nın idari kadrosunun yanı sıra acenteler de oyunu izleyenler arasındaydı. Acenteler oyunla ilgili görüşlerini şu şekilde belirttiler:

Quick Sigorta acentelerinden Dilbaz Sigorta’nın sahibi Özgen Dilbaz, oyunla ilgili “Pandemiden sonra ilk kez bir araya gelebiliyoruz. Çok güzel düşünülmüş bir gece. Hem bir araya gelebildik hem de tiyatroya destek olacağız. Maher Holding ailesine bu güzel gece için çok teşekkür ediyorum” dedi.

ANR Sigorta’dan Onur Tarnı ise geceyle ilgili şunları kaydetti:

“Her sektörde olduğu gibi sanat sektörü de ne yazık ki pandemiden büyük bir şekilde etkilendi. Tiyatro.net ile daha önceden bu oyunu çevrim içi olarak izleyebilmiştik ancak şimdi canlı izleyeceğiz.”

Kavacık Sigorta ve Aracılık Hizmetleri’nin sahibi İsmet Küçüksarı ise düşüncelerini şöyle aktardı: “Şahsen sanata verilmiş her türlü desteği çok değerli buluyorum. İş birliği yaptığım şirketlerin de sanata verdiği desteği görünce o şirketi daha da benimsiyorum. Pandemi sonrasında özellikle sahne sanatlarının daha çok desteklenmesi gerektiğine inanıyorum ve Quick Sigorta’nın böyle bir organizasyonda bizleri ağırlaması çok kıymetli. Maher Holding’i, Quick Sigorta’yı ve yöneticilerini gönülden kutluyorum.”

Tiyatronet iş birliği hakkında

Quick Sigorta, pandemi döneminde Tiyatronet ile yaptığı işbirliğiyle sanat ve sigorta dünyasını bir araya getirerek Türkiye ve dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Konut sigortası yaptıran veya halihazırda güncel konut sigortası bulunan herkese Tiyatronet aracılığıyla online tiyatro bileti sunulan bu uygulama, Quick Sigorta’da konut poliçesi sahibi olan tüm sigortalıları kapsıyor.