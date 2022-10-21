'Tıvorlu İsmail' sahneden neden atladığını anlattı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölgede düğünlerde yerel sanatçı olarak katılan 'Tıvorlu İsmail', sosyal medyada seslendirdiği şarkı ile kitleleri coşturarak ünlendi. Güneş gözlüğü ve şapka takan, kendine özgü giyinen ve şarkı söylediği platformdan kendini aşağı atarak hayran kitlesinin içerisine karışan İsmail Aşkan, sahneden neden aşağı atladığını anlatı.

Silopi'de sahneye çıktığını ve gençlerden 20 metre uzakta olduğunu ifade eden Aşkan, sahnede zevk almadığını söyledi. Gençlerin içinde olmaktan zevk aldığını aktaran Aşkan, "Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım. Bir ara 3-4 metre yükseklikten atladım, ayağım kırıldı. Bir ay yatakta kaldım. O atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum" dedi.

Şapka ve gözlük için, "Karizmam böyle" diyen Aşkan, "Hem fötrüm, hem gözlüğüm devamlı takılıdır. Evde bile takılıdır. İnsanlar beni böyle tanıyor" diye konuştu.

Yeni şarkı için İstanbul'a gideceğine değinen Aşkan, "3 ay İstanbul'da kalacağım. Güzel şeyler hazırlayacağım, bomba gibi geleceğim. Hazırlığımı yapıyorum, yakın zamanda 4 parça geliyor" ifadelerini kullandı.