Tivibu’dan bayrama özel yapımlar

Dijital televizyon platformu Tivibu, bayrama özel yapımları izleyicisiyle buluşturacak.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da bayrama özel yapımlar izleyicisiyle buluşacak. Platform, 9-17 Temmuz tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatili süresince abonelerine seyredebilecekleri yüzü aşkın kanal ve film arşivinden özel yapımlar sunuyor.

Gupse Özay’ın yazıp başrolünde yer aldığı ‘Eltilerin Savaşı’, Kurban Bayramı’nda abonelere sevdikleriyle eğlenerek izleyebileceği bir komedi deneyimi sunuyor. Oyuncu kadrosunda Özay’ın yanı sıra Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ gibi deneyimli isimleri bulunduran ‘Eltilerin Savaşı’nın yönetmenliğini Onur Bilgetay üstleniyor. İki eltinin birbirlerinin önüne geçmek ve favori gelin olmak adına girdiği mücadeleyi konu alan film, son dönem Türk komedisini temsil ediyor.

Başrollerinde Tom Hanks ve Felicity Jones’un bulunduğu aksiyon filmi ‘Inferno’, Da Vinci Şifresi kitabı ile adından çokça bahsettiren Dan Brown ve dünyaca ünlü senarist ve yönetmen David Koepp imzası taşıyor. Bilimkurgu türündeki ‘Uzay Yolcuları’, uzun yıllar boyunca kapsüller içerisinde uyutulan bir grup insanın yaşanılabilir bir gezegene gönderildiği uzay aracında geçiyor. Başrollerini Chris Pratt ve Oscar Ödüllü Jennifer Lawrence’ın paylaştığı yapım başkahramanların, gemide ortaya çıkan bir aksaklık sebebiyle planlanandan yaklaşık 100 yıl önce uyanmasıyla başlayan bir macerayı konu alıyor. Klişelerin ötesine geçmiş bilimkurgu türündeki bu film sinemaseverlere görsel bir şölen sunuyor.

Temmuz ayı içerikleri

Platform, Temmuz ayında yeni içeriklere ev sahipliği yapıyor. Aboneler; ‘1917’, ‘Greenland: Son Sığınak’, ‘Tethered’, ‘Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası, ‘Peter Rabbit 2: Kaçak Tavşan’, ‘Venom: Zehirli Öfke 2’ ve daha birçok yapımı platformdan takip edebilecekler.

Platform, bayram tatilinde çocuklar için eğlenceli yapımları da ekranlara getiriyor. Temmuz ayında Çocuk Klasörü’nde ‘Oscar Çöllerde’, ‘Sünger Bob Kare Pantolon’, ‘Paw Patrol’, ‘İşte Pony’, ‘Kitap Kurdu Ayıcıklar’, ‘Olly’ ve ‘Luna’nın Bilim Dünyası’ gibi birbirinden özel serileri çocuklarla buluşturuyor.