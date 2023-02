Tivibu, şubat ayında yayınlayacağı içerikleri açıkladı

Dijital televizyon platformu Tivibu, şubat ayına özel yeni içerikleri izleyicisiyle buluşturuyor. Şubat ayı seçkileri arasında aksiyondan fantastik yapımlara, komediden drama birbirinden güncel içerikler öne çıkıyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da şubat ayında birbirinden başarılı yapımlar seyircilerin beğenisine sunuluyor. Platform müşterilerinin keyifle takip edebilecekleri içerikler şubat ayı boyunca Tivibu klasörlerine ekleniyor. ‘Kirala Satın Al’ klasöründe izleyicilerin beğeniyle izlediği başrollerinde Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi sinemaseverlerle buluşuyor. Ayrıca Suikast Treni ve DC Süper Evciller Takımı ‘Kirala Satın Al’ klasöründe platform müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Platform şubat ayında ‘Film’ klasöründe çok sayıda yapımı müşterilerle buluşturmaya devam ediyor. Tivibu ‘Film’ klasöründe bu ay 2022 ‘de vizyona giren; tehlikeli ellere geçen gizli bir silahın geri alınması için oluşturulan ve bir CIA ajanı ile üç uluslararası ajanın yer aldığı ekibin mücadelesini anlatan ve başrollerinde Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kod 355 sinema severlerin beğenisine sunuyor. Usta oyuncu Anthony Hopkins’in kadrosunda yer aldığı; akıl hocasına olan borcunu ödemek için yeni bir görev üstlenen suikastçının hikayesini anlatan The Virtuoso da platformda öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.

Ayrıca platform ‘Film’ klasörüne bu ay Aile Hükümeti, Angry Birds Filmi 2, Deliha 2, Spider-Man: No Way Home, Kral Şakir Korsanlar Diyarı, Godzilla vs. Kong ve Otel Transilvanya gibi başarılı yapımlar yer alıyor. Ek olarak ‘Film’ klasöründe birbirinden başarılı animasyon yapımlar izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Scooby-Doo! Mutlu Cadılar Bayramı, Lego Filmi 2, The Big Shrink, Rabbit School, Canavar Kamyonlar, Lego Ninjago Filmi, Madagaskar 3: Avrupa’nın En Çok Arananları gibi başarılı animasyonlar şubatta izleyicilerle buluşuyor.

Her ay çocuklara özel çok sayıda eğlenceli yapımı ‘Çocuk’ klasörüne ekleyen platform, şubat ayında çocukların en sevdiği çizgi film Şirinler’i platforma dahil ediyor. Tivibu yine çocukların çok sevdiği Cocomelon, Oddbods, Craig’in Krallığı, Grizzy ve Lemmingler gibi çok sayıda yapımları ‘Çocuk’ klasöründe izleyicilerin beğenisine sunuyor.