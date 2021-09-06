Tivibu, okula dönen çocuklar için özel içerikler hazırladı

Dijital televizyon platformu Tivibu, eylül ayında okula dönen çocuklar için özel içerikler hazırladığını duyurdu. Platformda bu ay, birbirinden eğlenceli animasyonlar ve çocuk filmleri öne çıkarken, yetişkinler için de bol ödüllü filmlerin yer aldığı bildirildi.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da, eylül ayında çocuklara özel içerikler ve büyükler için bol ödüllü festival filmleri öne çıkıyor. Verilen bilgiye göre, okulların açılmasıyla birlikte çocukların heyecanına ortak olan platform, Okula Dönüş klasöründeki filmleri tüm paketlere açık şekilde 22 Eylül’e kadar izleyicilere sunuyor. Animasyon ve çocuk/aile türlerinden oluşan klasörde, 30 adet Seç İzle filmin yanı sıra, fiyatları indirilen 10 adet Kampanyalı Kırmızı Halı filmi de çocukları bekliyor.

Okula dönüşte kumanda çocuklarda

Legolar evreninde geçen ‘Lego Süper Kahramanlar: Aquaman - Atlantis’in Öfkesi’, ‘LEGO DC: Shazam - Sihir & Canavarlar’, ‘Lego Filmi 2’, ‘Lego Batman Filmi’ ve ‘Lego Ninjago Filmi’ gibi yapımlar, çocukları maceradan maceraya koştururken ‘Batman Bitmeyen Cadılar Bayramı 1-2’, ‘Batman İki-Yüz’e Karşı’, ‘Batman: Ninja Kaplumbağalar’ ve ‘Örümcek Adam: Örümcek Evreninde’ gibi animasyonlar da süper kahramanların kötülerle mücadelesine odaklanıyor.

Küçük bir kasabada yaşayan ve oyuncu olma hayali kuran Finley Tremaine ekseninde modern bir Külkedisi hikayesi anlatan ‘Külkedisi Masalı: Şöhret Delisi’, bir gizemi çözmek için yola koyulan Nancy ve arkadaşlarının hikayesini konu edinen ‘Nancy Drew ve Gizli Merdiven’ gibi filmler Seç İzle klasöründen ücretsiz izlenebilirken Kırmızı Halı klasöründe yer alan 2021 yapımı ‘Akıllı Soygun’, ‘Godzilla vs. Kong’, ‘Gully’ gibi kampanyalı filmler de minik seyircileri bekliyor.

Büyüklere özel bol ödüllü filmler bu ay dijital televizyon platformunda

Çocuklara yönelik birbirinden güzel yapımlara ek olarak Tivibu’da bu ay Türk ve dünya sinemasından ödüllü filmler seyirci ile buluşuyor. Dünya festivallerinden ödüllerle dönen Jacques Audiard’ın ‘Dheepan2, Ken Loach’un ‘Ben, Daniel Blake’ ve Rafi Pitts’in ‘Benim Adım Nero’ gibi filmleri sinemaseverlerin seyir zevkini katlarken Erden Kıral imzalı ‘Vicdan’, Uğur Yücel’in yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Soğuk’ ve Zeki Demirkubuz’un yönettiği ‘Bulantı’ gibi yerli filmler de öne çıkıyor.

Bol Ödüllü Filmler klasöründe ayrıca Cannes Film Festivali’nin en çok sevdiği yönetmenlerden Nuri Bilge Ceylan da ‘Kasaba’, ‘Mayıs Sıkıntısı’, ‘Uzak’, ‘İklimler’, ‘Üç Maymun’ ve ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filmleri ile bu ay izleyicilerle buluşuyor.