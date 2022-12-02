Tivibu, Aralık ayında özel yapımları izleyiciyle buluşturuyor

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Aralık ayında da birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. 2022 yılında vizyona giren ve izleyicilerin beğenisini kazanan yapımlar, ‘Kirala Satın Al’ klasöründe yer alırken; Tivibu ‘Film’, ‘Dizi’ ve ‘Belgesel’ klasöründe çok sayıda içerik Tivibu abonelerinin beğenisine sunuluyor.

Dijital televizyon platformu, Aralık ayında, ‘Kirala Satın Al’ klasöründe Warner Bros ve Walt Disney’in yapımlarını ekranlara taşıyor. Efsane müzisyen Elvis Presley’in hayatının anlatıldığı “Elvis” izleyicilerle buluşurken Marvel Comics’in en sevilen süper kahramanlarından Doktor Strange’ın maceralarını anlatan “Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında” yapımı ‘Kirala Satın Al’ klasöründe yerini alıyor. Ailelerin keyif alarak seyrettiği “Tom ve Jerry: Kardan Adam’ın Diyarı” da platformda yer alan yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Hasılat rekoru kıran yapımlar platformda

Dijital televizyon platformunun Film Klasörü’nde bu ay, gişede büyük başarı elde eden “Bir Zamanlar... Hollywood’da” yapımı yer alıyor. Filmin başrolünde ise ünlü oyuncular Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio yer alıyor. Ayrıca çocukların en sevdiği animasyon filmlerinden biri olan “Angry Birds Filmi 2”de Aralık ayında izleyicilerle buluşuyor.

Sevilen diziler Tivibu’da izleyicilerle buluşuyor

Almanya’nın en çok izlenen yüksek bütçeli yapımlarından biri olan polisiye dizi “Babylon Berlin”, Tivibu Dizi Klasörü’nde izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Dizide 1. Dünya Savaşı sonrası Berlin’in atmosferinde, Köln’lü Gereon Rath’ın bir soruşturma kapsamında Berlin’e taşınmasının ardından içine girdiği dolambaçlı hikaye üzerinden dönemin önemli tarihi olayları anlatılıyor. İngiliz Edebiyatı’nın efsane yazarlarından Jane Austen’un romanından uyarlanan “Sanditon “dizisinin ikinci sezonu da Tivibu’da yerini alıyor.

Aralık ayında belgesel şenliği

Dijital televizyon platformu ‘Belgesel Klasörü’nde Aralık ayında uzay meraklıları için “Görkemli Dünya”yı aboneleriyle buluşturuyor. Ayrıca yavru hayvanların anlatıldığı “Yavru Hayvanlar” belgeseli de klasörde izleyicilerin beğenisine sunulacak.