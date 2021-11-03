Tire’deki asırlık Tarihi Kutu Han restorasyonun ardından resmen açıldı

İzmir’in Tire ilçesinde, 2015 yılında restorasyonuna başlanan 15. yüzyıldan kalma tarihi Kutu Han, törenle açıldı. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Tire, adeta bir açık hava müzesi gibi. Bugün de tarihi bir ana tanıklık ediyoruz" dedi.

Tire Belediyesinin girişimleri ve İzmir Valiliğinin destekleriyle; restore et, işlet, devret yöntemi ile 2015 yılında yapımına başlanan Kutu Han, geçtiğimiz haziran ayında kesin kabulün yapılması ile birlikte Tire Belediyesine teslim edildi. Teslimin ardından tarihi han, yapılan törenle açıldı. Tire Belediye Başkanı Salih Atan Duran, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "İlçemiz Tire, adeta bir açık hava müzesi gibi. Bu tarihi mekanların ayağa kaldırılmasında en büyük paya sahip İzmir Valiliğimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün de tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Binlerce yıllık tarihinde onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, adından her dönem bahsettiren bir kentte yaşamanın gururu içerisindeyiz. Bizlere düşen en büyük ödev, bu gibi tarihi yapıları ayağa kaldırarak gelecek kuşaklara aktarmak olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Tire Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterileri ilgiyle izlendi. Tarihi Kutu Han’ın açılış törenine ayrıca; Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Okay Cansu, CHP Tire İlçe Başkanı Şenol Sardoğan, İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.