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Tıp Bayramı’nda doktorlardan tiyatro gösterisi

İstanbul’da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde 23 sağlık çalışanının rol aldığı Tedavüyyeü’l Musikiyye (Müzik ve Tedavi) adlı oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür Sanat 14.03.2022, 18:27
Tıp Bayramı’nda doktorlardan tiyatro gösterisi

İstanbul’da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde 23 sağlık çalışanının rol aldığı Tedavüyyeü’l Musikiyye (Müzik ve Tedavi) adlı oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müzikle tedavinin yüzyıllar boyunca Türk kültüründe özellikle ruhsal rahatsızlıkların giderilmesinde yararlanılan bir yöntem olmasından yola çıkarak hazırlanan Tedavüyyeü’l Musikiyye (Müzik ve Tedavi) adlı oyun Tıp Bayramı’nda sahnelendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ses ve saz sanatçıları ile Devlet Tiyatroları sanatçılarının ortak çalışması olan tiyatro oyununda özel bir hastanenin 23 sağlık çalışanı rol aldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Tıp Bayramı’nda böyle bir etkinlikte bulunmak bizler için keyifli oldu"

Tıp Bayramı’nda böyle bir etkinlikte yer almaktan keyif aldığını ifade eden özel hastanenin Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Adil Tanık, "14 Mart Tıp Bayramı’nda böyle bir etkinlikte bulunmak bizler için çok büyük bir keyif oldu. Tüm Türk hekimlerinin Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Türk halkıyla Türk halkının kendi hekimleri arasını asla açamaz. Çok keyifli bir şekilde inşallah Türk halkının sağlığını daha iyi yerlere götürmek için biz elimizden gelen çabaları hekimler olarak göstereceğiz. Halkımızın da bunu takdir edeceği, sevgiyle ve saygıyla bizleri kabulleneceğini biliyoruz. Tekrardan Tıp Bayramı’mızı kutluyorum" diye konuştu.

"Müzikal ve kumpanya niteliğinde olacak"

Gösterinin müzikal ve kumpanya niteliğinde olacağını belirten hastanenin Grup Koordinatörü Meri İstiroti ise, "Bugün Tıp Bayramı, istedik ki çok zor dönemden geçmiş hekimlerimizle birlikte farklı bir etkinlik düzenleyelim. Kültür Bakanlığının himayesinde Ahmet Taşçı ve Vehbi Bey’in yönetmenliğinde Tedavüyyeü’l Musikiyye adlı oyunu oynuyoruz. 1890’larda geçen ümitsiz bir aşk hikayesinin müzikle tedavisini içeriyor. Müzikal niteliğinde ve özellikle bugünlerde unutulmuş bir kumpanya niteliğinde olacak bu. İnşallah herkes için keyifli bir gece olur" dedi.

"Hastanelerde prova yaptık"

Gösteriye heyecanlı bir şekilde hazırlandıklarını ve hastanelerde prova yaptıklarını belirten Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı şunları kaydetti:

"Tıp Bayramı nedeniyle ortaya çıkarılan bir projeydi. Bundan 1-2 yıl önce değerli sanatçı dostumuz Nihat Gönül bu eseri yazdığında bunu nasıl sahneleriz dediği andan itibaren hayalini kurmaya başlamıştım. Sonrasında sağ olsun Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un desteğiyle ve doktor arkadaşlarımızın desteğiyle bu proje ortaya çıktı. Gerçekten heyecanlı bir süreçle çalıştık. Güzel bir dönem geçirdik. Hastanelerde prova yaptık. Dün ilk defa AKM’de bu sahneyle tanıştı arkadaşlarımız. Ortaya çıkan sinerjiyle bu akşam çok güzel bir eserin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Heyecanlıyız."

Sergilenen oyunda 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da yaşayan orta halli bir manifaturacının yakışıklı üniversite öğrencisi oğlu Tuğşad ile Meclis-i Mebûsan Başkâtibi’nin güzel Tıbbiyeli kızı Dilfiruz’un tanışmaları ve birbirlerine aşık olmaları Türk müziğinin sevilen şarkıları eşliğinde anlatılıyor. Müzikal, ailelerin bu evliliğe karşı çıkmalarıyla derin bir üzüntüye kapılarak hastalanan iki gencin dönemin ünlü psikoloğu Abdurrahman Bey tarafından müzikle tedavi edilerek iyileştirilmesini ve sonunda ailelerin ikna edilerek düğün dernek kurulmasını konu ediyor.

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