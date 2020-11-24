Son Dakika
The Queen’s Gambit dizisi Netflix'te rekor kırdı
Netflix’te yayınlanan The Queen’s Gambit dizisi, ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hanede izlenerek platformun en çok izlenen mini dizisi oldu.
Kültür Sanat 24.11.2020, 13:31
7
Netflix’in yayınlandığı günden itibaren zirveden inmeyen dizisi The Queen’s Gambit, bir rekora imza attı.
Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği yapım ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hanede izlenerek platformun en çok izlenen mini dizisi oldu.
Tek sezonluk The Queen’s Gambit için Netflix’in paylaştığı diğer veriler şöyle:
- Dizi, 92 ülkede Top 10 listesine girdi; 63 ülkede 1 numaraya oturdu.
- Dizinin alıntılandığı roman, yayımlanmasından 37 yıl sonra The New York Times en çok satanlar listesinde yer aldı.
- Google'da yapılan "Nasıl Satranç Oynanır?" aramaları 9 yılın zirvesine ulaştı.
Satranç konusunda çok yetenekli olan bir kızın ünlü olmasının ardından yaşadığı bağımlılıkla mücadele etmesini konu alan yapım Walter Tevis'in 1983 yılında yayımlanan romanından uyarlandı.