The Batman'den 3. Fragman Geldi!

Yeni bir Batman göreceğimiz The Batman filminin çıkışına biraz süre varken baharla birlikte gelecek olan film hakkında oyuncu kadrosundan konusuna kadar birçok şey öğrendik. İlk fragman 1 yıl önce çıktı ve ikincisi 2 ay önce gelmişti. Filmin çıkmasına da 3 ay kala Warner Bros. bir fragman daha yayınlayarak filmi bekleyenleri daha fazla heycanlandırdı.

Robert Pattinson’ın başrolünde yer aldığı The Batman’in filminin üçüncü fragmanı yayınlandı. ‘THE BATMAN - The Bat and The Cat’ adındaki yeni fragmanın odağı ise Catwoman’dı.

Warner Bros. Pictures'ın resmi YouTube kanalında paylaşılan fragman, Batman ve Catwoman arasındaki ilişkiye dair ufak detaylara yer verirken senaryodan da ufak tefek ipuçlarını da izleyicilere sundu. Fragmanda yarasa olan kahramanımızın önceki serilerden daha farklı şekilde göreceğimizi gösteriyor. Zaten filmin yönetmeni de Matt Reeves’in açıklamaları bu yönde olmuştu. Reeves, yeni Bruce Wayne’i oluştururken ünlü alternatif rock ve grunge grubu Nirvana’nın solisti ve gitaristi Kurt Cobain’den ilham aldığını açıklamıştı.

Robert Pattinson’ın yanı sıra Colin Farrel, Jeffrey Wright, Paul Dano, Zoe Kravitz ve Andy Serkis gibi isimleri de oyuncu kadrosunda bulunduran film, yine yönetmen Reeves’in ifadeleriyle “şu ana kadar karşılaşacağınız en korkutucu Batman’i size gösterecek” şekilde söylerken The Batman, 4 Mart 2022 tarihinde beyaz perdeye yansıyarak sevenleriyle buluşacak.