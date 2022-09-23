Tespih sergisi, meraklıları ile koleksiyonerleri buluşturdu

Konya’nın merkez Meram ilçesinde açılan tespih sergisi, meraklılar ile koleksiyonerleri bir araya getirdi.

Konya’nın merkez Meram ilçesinde Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde açılan tespih sergisi, tespih meraklıları ile koleksiyonerleri buluşturdu. Sergiye Konya içinden gelenlerin vatandaşların yanı sıra birçok vatandaş da Konya dışından geldi. Gelen tespih meraklıları, ustaları ve koleksiyonerler sergilenen tespihleri detaylı bir şekilde inceledi. Küçük büyük herkesin dikkatini çeken tespihleri 25 Eylül’e kadar sergilenmeye devam edecek.

Sergisi bulunan hem koleksiyoner hem de tespih ustası olan Arif Altunok, 2018’de Türkiye’ye geldiğini ve 2013 2014 yıllarında tespih sevdasının başladığını söyledi. Altunok, “2018 itibariyle Konya’da atölyede tespih yapımına devam ediyorum. Yaptığımız ürünler, eski üretim malzemeleri farklı şekilde modellerle, tespih üretimine devam ediyoruz. Burada da sergiye katıldık tespihlerimizi sergiliyoruz. Bu şekilde işte sergide müşterilerle beraber, koleksiyonerle beraber, esnaflarla beraber bir araya geldik. Biz koleksiyonerlerle genelde uzaktan iletişime geçmek zorunda kalıyoruz. Bu gibi sergiler tabii bizi birbirimizi yakından tanımamız için vesile oluyor. Birbirimizi yakından görmek için vesile oluyor. Tespihlerimizi böyle yakında daha detaylı anlatmak için bir vesile oluyor. Ben o açıdan çok güzel. Tespih merakı olan insanlara tespihi göstermek açısından güzel bir sergi oluyor. Biz de bu gibi sergiye katılmaktan mutluluk duyuyoruz açıkçası” dedi.