banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı

Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa’da buluştu

Türkiye’nin birçok ilinden Şanlıurfa’ya gelen tespih ustaları ve koleksiyoncuları tarihi bir handa meraklıları ile buluştu.

Kültür Sanat 28.09.2021, 14:22
Tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa’da buluştu

Türkiye’nin birçok ilinden Şanlıurfa’ya gelen tespih ustaları ve koleksiyoncuları tarihi bir handa meraklıları ile buluştu.

Çeşitli illerden Şanlıurfa’ya gelen koleksiyoncular, en pahalı tespihlerini görücüye çıkarttı. Şanlıurfa’nın yanı sıra Ankara İstanbul, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin gibi kentlerden gelerek Balıklıgöl bölgesindeki tarihi Buz Hanı içerisinde binlerce tespih çeşidini sergileyen ustalar ve koleksiyoncular, meraklılarıyla buluştu. Özel işlemeli tespihler, 20 liradan 100 bin liraya kadar değişen fiyatlarla alıcı buldu. Tespihler arasında bulunan damla taş kehribarın gramı 400 liradan satılıyor. Pazarda, başta damla taş kehribar olmak üzere sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarından yapılan tespihler de ilgi görüyor.

Adana’dan Şanlıurfa’nın tarihi hanında düzenlenen aybaşı tespih pazarına katılan 44 yaşındaki usta Emrah Dinç, 9 yaşından beri tespih işi ile uğraştığını belirtti. Dinç, Şanlıurfa’da düzenlenen aybaşı pazarı sayesinde buradaki müşterilerine ulaşma fırsatı yakaladığını söyledi.

Şanlıurfalı tespih ustası Mahmut Öncel, her ayın iki günü kurulan tespih pazarı ile Türkiye’nin dört bir yanından tespih ustaları ve koleksiyoncuların buluşma imkanı bulduğunu ifade etti. Öncel, tespihin Şanlıurfa kültürünün bir parçası olduğunu, bunun için de kentte ilginin yüksek olduğunu dile getirdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0