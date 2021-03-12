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Teşkilat dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Teşkilat dizisi oyuncuları heyecanla araştırılıyor. TRT 1'in yeni dizisi olarak ekranlara gelen Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları büyük dikkat çekiyor. İzleyiciler bunun yanı sıra 'Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Teşkilat dizi oyuncuları kimler, isimleri ne? Teşkilat nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
Kültür Sanat 12.03.2021, 08:57
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TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?
Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.
TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara’da bulunuyor…