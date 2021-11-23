banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
İstanbul'dan kalkan Bulgaristan otobüsü alev aldı: 46 ölü
İstanbul'dan kalkan Bulgaristan otobüsü alev aldı: 46 ölü
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!

Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak’ta kültürel faaliyetler arttı

İçişleri Bakanlığı ve Şırnak valiliğince yürütülen güvenlik konsepti projesi ile Cudi Dağında güven ve huzur hakim oldu. Geliştirilen güvenlik konsepti kapsamında Cudi Dağında yapılan 22 güvenlik kulesi ve yollar sayesinde ulaşım kolaylaştı. 13 Temmuz 2020 yılında başlatılan ’Yıldırım-1 Cudi Operasyonu’ kapsamında bölge teröristlerden ve patlayıcılardan temizlenirken, 2 bin 98 rakımlı Cudi Dağı film sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Sağlanan güven ve huzur ortamı ile birlikte Şırnak son bir yılda 5 ulusal organizasyona ev sahipliği yaptı.

Kültür Sanat 23.11.2021, 09:57
Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak’ta kültürel faaliyetler arttı

İçişleri Bakanlığı ve Şırnak valiliğince yürütülen güvenlik konsepti projesi ile Cudi Dağında güven ve huzur hakim oldu. Geliştirilen güvenlik konsepti kapsamında Cudi Dağında yapılan 22 güvenlik kulesi ve yollar sayesinde ulaşım kolaylaştı. 13 Temmuz 2020 yılında başlatılan ’Yıldırım-1 Cudi Operasyonu’ kapsamında bölge teröristlerden ve patlayıcılardan temizlenirken, 2 bin 98 rakımlı Cudi Dağı film sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Sağlanan güven ve huzur ortamı ile birlikte Şırnak son bir yılda 5 ulusal organizasyona ev sahipliği yaptı.

Şırnak’ta son 1 yıl içerisinde Namaz Dağında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Cudi Dağı eteğinde Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası, Beytüşşebap Kato Dağında Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Şırnak’tan Beytüşşebap’a kadar bisiklet festivali ve şimdi de Cudi Dağı zirvesinde ’Nuh’un Gemisi Cudi’de 2’ filminin çekimleri yapıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı Tabiat Parkı, Milli Park ve kültür, turizm ve doğa boyutunu da devreye katmak suretiyle ileriye dönük somut adımları da bir yandan planlamaya başladıklarını belirtti. Vali Pehlivan, “Yine Şırnak için bir ilk olan ’Nuh’un Gemisi Cudi’de’ adlı uzun metrajlı film çekilmişti. Bu filmin ana teması Şırnak’ın Nuh’un Gemisi ile olan bu yıllara, yüzyıllara dayalı hikayesini bir film formatı içerisinde ele alınması konusuydu. İlimizin değişik yerlerinde bu çekimler yapılmıştı ve yayımlandı, oldukça da güzel bir ilgi gördü. Bundan hareketle filmin yapımcısı ikincisini çekme kararı aldı, bizlerle de paylaştılar. İsmi ‘Nuh’un Gemisi Cudi’de’ olunca, acaba Sefine’de çekim yapabilir miyiz diye bize geldiklerinde, biz güvenliğin sağlanması ve devamında yapılması hedeflenen çalışmalardan bahsettiğimizde, bizden müsaade istediler. Biz de müsaade ettik. Burada filmin final sahneleri çekildi. İçinde usta oyuncuların da bulunduğu ‘Nuh’un Gemisi Cudi’de’ filminin ikincisi tam bu mekanda, final sahneleri çekilmek suretiyle tamamlandı, önümüzdeki aylarda vizyona da girmiş olacak. Filmin kendisi geçen yıl şehrimiz için bir ilkti, Sefine için de uzun metrajlı filmin bir kısmının burada çekiliyor olması da yine burada sağlamış olduğumuz bu güvenlik ve huzur ortamının bir yansımasıydı. İnşallah belgesellerle, daha farklı organizasyonlarla bunun devamı gelecek. Yola Cudi, güvenlik konsepti diye çıktık ama devamında da Cudi, güvenlik, tarih, kültür, doğa ve turizm başlıklarını da ekledik. Kapsayıcı bir proje olsun istedik. Nitekim, film bu anlamda kültürel, sosyo-kültürel faaliyetlerin bir parçasıdır. Festival de yine bu sosyo-kültürel faaliyetlerin bir parçası olarak karşımızda duruyor. Doğa boyutuyla da milli park konusunun, tabiat parkı konusunun gündeme gelmesi ve onunla ilgili çalışmalar, nitekim bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde bu çalışmalar devam ederken bir yandan da buranın ulaşımının Şırnak tarafından da sağlanmasıyla birlikte turizm destinasyonu olarak da kabul görmesi ve destinasyonlara eklenmesiyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz var. Bir yandan güvenlik ile ilgili çalışmalar daha iyi noktalara taşınırken bir yandan da buranın öncelikle Şırnaklı hemşerilerimize ve Şırnak ve çevresindeki illere, yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımıza açılması, devamında da hem ülkemizde burayı merak eden vatandaşlarımıza İnşallah buranın ziyarete açılması ve nihayetinde de ulusal ve uluslararası bir boyut kazanması yönünde adım adım ilerliyoruz. Bir tarafımız Şırnak, bir tarafımız Silopi’dir. Tam orta noktada, böyle tarihi dokusu, derinliği olan bir noktada, güvenliğin sağlanmış olması ve artık etkinliklerden, faaliyetlerden bahsediyor olmamız; şu an kontrollü olsa da vatandaşlarımızın yakın bir gelecekte buraya günübirlik ziyaretler yapacak olması başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere yıllardır devletimizin bütün kurum ve kuruluşları tarafından verilen emeğin meyvelerinin toplanması anlamına geliyor” dedi.

Vali Pehlivan, burada atılan adımın kültürel sahada, tarihi sahasında, doğa, spor ve benzeri birçok alanda yansımalarının olacağını söyledi. Pehlivan, "Namaz Dağında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Cudi Dağı eteğinde Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası, Beytüşşebap Kato Dağında Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Şırnak’tan Beytüşşebap’a kadar bisiklet festivali ve şimdi de Cudi Dağı zirvesinde ’Nuh’un Gemisi Cudi’de 2’ filmin çekimleri gibi. Bu ve benzeri organizasyonlar, faaliyetler, çalışmalar inşallah artarak devam edecektir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7