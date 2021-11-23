Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak’ta kültürel faaliyetler arttı

İçişleri Bakanlığı ve Şırnak valiliğince yürütülen güvenlik konsepti projesi ile Cudi Dağında güven ve huzur hakim oldu. Geliştirilen güvenlik konsepti kapsamında Cudi Dağında yapılan 22 güvenlik kulesi ve yollar sayesinde ulaşım kolaylaştı. 13 Temmuz 2020 yılında başlatılan ’Yıldırım-1 Cudi Operasyonu’ kapsamında bölge teröristlerden ve patlayıcılardan temizlenirken, 2 bin 98 rakımlı Cudi Dağı film sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Sağlanan güven ve huzur ortamı ile birlikte Şırnak son bir yılda 5 ulusal organizasyona ev sahipliği yaptı.

Şırnak’ta son 1 yıl içerisinde Namaz Dağında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Cudi Dağı eteğinde Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası, Beytüşşebap Kato Dağında Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Şırnak’tan Beytüşşebap’a kadar bisiklet festivali ve şimdi de Cudi Dağı zirvesinde ’Nuh’un Gemisi Cudi’de 2’ filminin çekimleri yapıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı Tabiat Parkı, Milli Park ve kültür, turizm ve doğa boyutunu da devreye katmak suretiyle ileriye dönük somut adımları da bir yandan planlamaya başladıklarını belirtti. Vali Pehlivan, “Yine Şırnak için bir ilk olan ’Nuh’un Gemisi Cudi’de’ adlı uzun metrajlı film çekilmişti. Bu filmin ana teması Şırnak’ın Nuh’un Gemisi ile olan bu yıllara, yüzyıllara dayalı hikayesini bir film formatı içerisinde ele alınması konusuydu. İlimizin değişik yerlerinde bu çekimler yapılmıştı ve yayımlandı, oldukça da güzel bir ilgi gördü. Bundan hareketle filmin yapımcısı ikincisini çekme kararı aldı, bizlerle de paylaştılar. İsmi ‘Nuh’un Gemisi Cudi’de’ olunca, acaba Sefine’de çekim yapabilir miyiz diye bize geldiklerinde, biz güvenliğin sağlanması ve devamında yapılması hedeflenen çalışmalardan bahsettiğimizde, bizden müsaade istediler. Biz de müsaade ettik. Burada filmin final sahneleri çekildi. İçinde usta oyuncuların da bulunduğu ‘Nuh’un Gemisi Cudi’de’ filminin ikincisi tam bu mekanda, final sahneleri çekilmek suretiyle tamamlandı, önümüzdeki aylarda vizyona da girmiş olacak. Filmin kendisi geçen yıl şehrimiz için bir ilkti, Sefine için de uzun metrajlı filmin bir kısmının burada çekiliyor olması da yine burada sağlamış olduğumuz bu güvenlik ve huzur ortamının bir yansımasıydı. İnşallah belgesellerle, daha farklı organizasyonlarla bunun devamı gelecek. Yola Cudi, güvenlik konsepti diye çıktık ama devamında da Cudi, güvenlik, tarih, kültür, doğa ve turizm başlıklarını da ekledik. Kapsayıcı bir proje olsun istedik. Nitekim, film bu anlamda kültürel, sosyo-kültürel faaliyetlerin bir parçasıdır. Festival de yine bu sosyo-kültürel faaliyetlerin bir parçası olarak karşımızda duruyor. Doğa boyutuyla da milli park konusunun, tabiat parkı konusunun gündeme gelmesi ve onunla ilgili çalışmalar, nitekim bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde bu çalışmalar devam ederken bir yandan da buranın ulaşımının Şırnak tarafından da sağlanmasıyla birlikte turizm destinasyonu olarak da kabul görmesi ve destinasyonlara eklenmesiyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz var. Bir yandan güvenlik ile ilgili çalışmalar daha iyi noktalara taşınırken bir yandan da buranın öncelikle Şırnaklı hemşerilerimize ve Şırnak ve çevresindeki illere, yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımıza açılması, devamında da hem ülkemizde burayı merak eden vatandaşlarımıza İnşallah buranın ziyarete açılması ve nihayetinde de ulusal ve uluslararası bir boyut kazanması yönünde adım adım ilerliyoruz. Bir tarafımız Şırnak, bir tarafımız Silopi’dir. Tam orta noktada, böyle tarihi dokusu, derinliği olan bir noktada, güvenliğin sağlanmış olması ve artık etkinliklerden, faaliyetlerden bahsediyor olmamız; şu an kontrollü olsa da vatandaşlarımızın yakın bir gelecekte buraya günübirlik ziyaretler yapacak olması başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere yıllardır devletimizin bütün kurum ve kuruluşları tarafından verilen emeğin meyvelerinin toplanması anlamına geliyor” dedi.

Vali Pehlivan, burada atılan adımın kültürel sahada, tarihi sahasında, doğa, spor ve benzeri birçok alanda yansımalarının olacağını söyledi. Pehlivan, "Namaz Dağında Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Cudi Dağı eteğinde Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası, Beytüşşebap Kato Dağında Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Şırnak’tan Beytüşşebap’a kadar bisiklet festivali ve şimdi de Cudi Dağı zirvesinde ’Nuh’un Gemisi Cudi’de 2’ filmin çekimleri gibi. Bu ve benzeri organizasyonlar, faaliyetler, çalışmalar inşallah artarak devam edecektir” diye konuştu.