Terörle anılan Şırnak festivallere ev sahipliği yapıyor

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Cudi Festivali’nin bu yıl ikincisi düzenleniyor.

Cudi Dağı’nda 30 Temmuz’da yapılması planlanan festivalin hazırlıkları devam ediyor. 2021 yılında güvenlik nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile yapılan festivale bu yıl daha geniş bir katılım olması bekleniyor. Şırnak Valiliği tarafından düzenlenen festival alanına giden yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, festival alanındaki hummalı çalışma da devam ediyor.

Festival hazırlıkları ile ilgili açıklamada bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Cudi Dağı Festivali’nin geçen sene ilki yapıldı, bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Yapacağımız festivalle iki konuya vurgu yapmak istiyoruz. Birinci vurgu yapmak istediğimiz konu, Kur’an-ı Kerim’de Hud Suresi’nde belirtildiği üzere Nuh Tufanı ile beraber hem Hz. Nuh’un gemiye bindirdiği insanlar ve hayvanlar geminin karaya oturmasıyla aslında yeniden doğuşu simgeleyen Cudi Dağı, aynı zamanda da medeniyetlerin dirilişini simgeleyen bir bölgedir. Başta ilahi dinimiz İslam olmak üzere üç ilahi din tarafından bu mekana dikkat çekmek hem de 40 yıldır devletimizi, özellikle bu bölgede yaşayan halklarımızı sürekli rahatsız eden bölücü terör örgütünü lanetlemek ve onun karşısında devletimizin verdiği mücadele sonucunda terörden arındırılmış bu bölgenin halkın rahat bir şekilde kendi inançlarını, ibadetlerini ve geçmişle bağlantılarını net bir şekilde ortaya çıkarmak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz” dedi.

“Sefine bölgesinin UNESCO kültür mirasına alınması için çalışmalar yapıyoruz"

Sefine bölgesinin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Vali Bilgin, “Bölgenin arkeolojik kazı dahiline alınması için çalışmalar yapıyoruz. Bölgeye elektrik ve su kaynaklarını getirdik. Bölgede tarihi alana zarar vermeden tarihi alanın dışında cami inşaatı da yapıyoruz. Bununla birlikte bölgenin inanç kültürüne açılması için altyapıyı oluşturuyoruz. Hz. Nuh’un dönemindeki insanların helak oluşunu ve burada bölücü terör örgütünün helak oluşunu simgeleyen bir festival ortaya koymaya çalışıyoruz. Yaptığımız hazırlıklarla vatandaşlar yemek dahil tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşlarımız geçmişle bağlantı kuracak. İbadetlerini yapabilecekleri ortamları sağladık" diye konuştu.

"Sefine bölgesinin milli park olması için çalışmalarımız sürüyor"

İlçelerin kendi kültürlerini yansıtacakları stantları oluşturduğunu kaydeden Vali Bilgin, "Mekanı aslına uygun restore etmek istiyoruz. Yollarda daha önce değil asfalt, ulaşım bile yoktu. Şimdi Silopi ilçesi tarafından tamamen yolu beton yaptık. Bu hafta sonu festivali yaparak Şırnak’ın son yıllarda festivallerle, spor kenti, kültür, sanat kenti olması yönüyle gayretimizi ilerletiyoruz. Ama bunlar yetmez diyoruz. Şırnak’ımızı tarımda, üretimde ve turizmde de bir iki basamak üstlere çıkarmamız gerekiyor. Festivalimizin amacı şu; hem yatırımcılarımızın hem de dışarıda yaşayan insanların burayla ilgili algısını tam olarak değiştirmektir. Cudi’de bir olalım, biz olalım birlikte olalım diyoruz. Bütün vatandaşlarımızı festivale davet ediyorum. Sefine bölgesinin milli park olması için çalışmalarımız sürüyor. Bakanlık onayı aşamasında. Yaptığımız çalışmaları uluslararası kuruluşlarda da tescil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.