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Terörden arındırılan bölgede doğa yürüyüşü yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, doğal ve tarihi güzellikleriyle görenleri adeta büyüleyen Lice ilçesindeki Bırkleyn Mağaraları’nın bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan Vali Münir Karaloğlu, “Diyarbakır’da 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var. Bölgeye gelen herkesin bu mağarayı gözü gibi de koruması lazım. Her yerde olduğu gibi bu defineciler var. Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı” dedi.

Kültür Sanat 28.11.2021, 10:30 28.11.2021, 11:55

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, doğal ve tarihi güzellikleriyle görenleri adeta büyüleyen Lice ilçesindeki Bırkleyn Mağaraları’nın bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan Vali Münir Karaloğlu, “Diyarbakır’da 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var. Bölgeye gelen herkesin bu mağarayı gözü gibi de koruması lazım. Her yerde olduğu gibi bu defineciler var. Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent turizmi açısından önem taşıyan yerlerin tanıtımı amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye, Antik Çağ’da yerleşim yeri olan, bir dönem terör yuvası olan, M.Ö. 6000 yılından beri kullanılan Bırkleyn Mağaraları’na doğa yürüyüşü düzenledi. Büyük İskender’in doğu seferi sırasında askerleriyle konakladığı yer olarak rivayet edilen bölgeyi görme fırsatı yakalayan dağcılar, keyif dolu anlar geçirdi.

Vali Münir Karaloğlu, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ı keşfetmek amacıyla etkinliğin yapıldığını söyledi. Diyarbakır’ın kültürel zenginlikleri, tarihsel mirası ve doğal güzellikleriyle 40 yıldır perdelenen ve örtülen bir şehir olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, şehirdeki huzur ve güven ortamı sayesinde şehrin keşfedildiğini, kültürel varlıklarını, tarihi mirasını, ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak açısından fırsat oluşturduğunu aktardı.

“Diyarbakır 40 yıldır ekranlarda gördüğünüz o tozlu, puslu, gri Diyarbakır değil”

Bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla farklı etkinliklerin yapıldığını belirten Vali Karaloğlu, “Hem bu şehirde yaşayan insanımıza, hem ülkemize, hem de insanlığa, bütün dünyaya Diyarbakır’ın bu örtülen güzelliklerini göstermek lazım. Diyarbakır sizin 40 yıldır ekranlarda gördüğünüz o tozlu, puslu, gri, Diyarbakır değil; başka bir Diyarbakır var. Diyarbakır’dan içeri gelin, esas Diyarbakır’ı şimdi görün. İnsanlığa bu huzur ve güven ortamında Diyarbakır’ı gelin hep birlikte keşfedelim diyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız gerçek Diyarbakır’ı ortaya çıkarabilmek. 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var. Bu konudaki çabalarımız İnşallah bundan sonraki yapacağımız faaliyetlerle devam edecek” diye konuştu.

“Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var”

Bırkleyn Mağaraları’nın dağcılık, tırmanma, mağaracılık sporu bakımından dünyaya mal olabilecek nitelikte olduğunu ve mağaranın korunması gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, “Bölgeye gelen herkesin bu mağarayı gözü gibi de koruması lazım. Maalesef gelirken gördük. Her yerde olduğu gibi bu defineciler var. Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var. İkisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı. Buraları korumadan bir değere dönüştüremeyiz. Diyarbakır’da son dönemde çok güzel bir turizm hareketi var. İç turizm hareketi var, inşallah bunu uluslararası turizmden, dış turizmle destekleriz ve bölge daha çok bilinen bilindiği için daha çok seyahat edilen seyahat edildiği için de özellikle kırsal turizm dolayısıyla kırsal ekonomiye daha çok katkı veren bir bölgeye dönüşsün. İnşallah bu güzellikler Diyarbakır’ımızın bilinirliğini, gerçek değerini ortaya koysun diye temenni ediyoruz. Biz de bütün insanlığa kerem ke diyoruz” şeklinde konuştu.

“Diyarbakır’da huzur ortamı hakim”

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise bölgenin keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliğinin olduğunu ifade

ederek, “Uzunca bir süre terör nedeniyle güzellikleri hafızasından neredeyse silme noktasına gelen Diyarbakır, Son yıllarda FETÖ ve PKK terör örgütleri ile yapılan etkin mücadelenin sonucunda oluşan huzur ortamı sebebiyle artık güzellikleri bir bir keşfedilip Türkiye’nin ve dünyanın bilgisine sunulur hale geldi” dedi.

Program yapılan doğa yürüyüşü ve incelemelerin ardından son bulurken, bölgeyi ziyaret edenler Bırkleyn Mağaraları’nda tarihin izlerini barındıran kabartmaları fotoğrafladı.

Programa Vali Karaloğlu’nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile Türkiye’nin farklı illerinden gelen amatör ve profesyonel sporcular katıldı.

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