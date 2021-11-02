Tepkiler üzerine Netflix o diziyi kaldırdı!

Türkiye’de de yayınlanan Pine Gap isimli dizi Filipinler’de kriz yarattı… Altı bölümlük dizinin bazı bölümlerinde gösterilen haritada Güney Çin Denizi’nin sınırları Çin içerisinde göstermesine tepki gösteren Filipinler’in itirazı ile birlikte dizinin bazı bölümleri yayından kaldırıldı.

Casus dizisi olarak bilinen Pine Gap isimli dizinin iki bölümünün Filipinler’de yayından kaldırıldığı belirtilirken Netflix yönetimi, “Filipinler hükümetinin talebi doğrultusunda iki bölüm yayından kaldırıldı” açıklamasını yaptı. Avustralya yapımı dizide gösterilen haritanın egemenliğe bir saldırı olduğunu savunan Filipinler yönetimi, bu bölümlerin yayından kaldırılması için Filipinler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bir açıklama yapmıştı.

Pine Gap, bu yılın başında Vietnam’dan da benzer bir itiraz gelmesi sonucunda yayından kaldırılmıştı.

