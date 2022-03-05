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‘Ten Tuval - Cildin Yolculuğu’ sergisi ile cilt sağlığına dikkat çekiliyor

Bepanthol SensiDaily’nin oyuncu Leyla Feray ile atopik ciltlere dikkat çekmek için yaptığı Camdaki Kız dizi entegrasyonu, markanın ‘Ten Tuval-Cildin Yolculuğu’ sergisine ilham oldu.

Kültür Sanat 05.03.2022, 09:35
‘Ten Tuval - Cildin Yolculuğu’ sergisi ile cilt sağlığına dikkat çekiliyor

Bepanthol SensiDaily’nin oyuncu Leyla Feray ile atopik ciltlere dikkat çekmek için yaptığı Camdaki Kız dizi entegrasyonu, markanın ‘Ten Tuval-Cildin Yolculuğu’ sergisine ilham oldu.

Türkiye’de atopik cilt konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalarını hızla sürdüren Bepanthol SensiDaily, çocukluğundan beri atopik cilt sorunları yaşayan ünlü oyuncu Leyla Feray ile bir araya geldi ve ekranların sevilen dizisi ‘Camdaki Kız’da uzun soluklu bir entegrasyon kampanyası gerçekleştirdi. Leyla Feray, bu kampanya ile dizide atopik cilt sorunları yaşayan Ressam Pera karakterini canlandırarak atopik ciltlilerin hikayelerini ekranlara taşıdı. Oyuncu Leyla Feray, ‘Ressam Pera’ karakteriyle, atopik cildinde yaşadığı kuruluğa bağlı kaşıntıları ve bu sorunların psikolojiye olan etkisini anlatmak için duygularını tuvale döktü.

Marka, dizideki bu tablodan ilham alarak, Renk Erbil’in kurucusu olduğu Renko London ile anlaştı ve 4 farklı sanatçı ile ‘Türkiye Cilt Farkındalığı’ araştırmasının çarpıcı sonuçlarını eserleştirmeye vesile oldu. Leyla Feray’ın tablosuyla birlikte, Renk Erbil küratörlüğünde Renko London sanatçıları Mine Zabcı, Esra Meral, Renk Erbil ve heykeltraş Nilay Özenbay imzasıyla oluşturulan 8 eserin de tüketicilerle buluşacağı ‘Ten Tuval - Cildin Yolculuğu’ sergisi, 4 - 20 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM’de biletsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Cilt farkındalığı sanatın gücüyle anlatıldı

Verilen bilgiye göre marka, atopik cilt farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaları için resim, heykel gibi farklı sanat disiplinlerini bir araç haline getirdi. Leyla Feray’ın ‘Camdaki Kız’ dizisinde resmettiği ve ‘Ten Tuval- Cildin Yolculuğu’ sergisinin ana parçası olan eser, kendisi gibi Pera karakterinin deatopik cildinde yaşadığı sorunlardan dolayı taşıdığı duygusal yükü ve çözümle tanıştığındaki rahatlama hissini anlatmak için renklerin gücünden faydalanıyor.

‘Türkiye Cilt Farkındalığı’ araştırma sonuçlarının ilham olduğu eserler 4 farklı sanatçının imzasını taşıyor. Küratörlüğü üstlenen Renk Erbil, hazırladığı iki çalışmayla insanın kendi cildiyle barışık olması gerektiğinin altını çiziyor, cildinin ‘iyi’ görünmesini önemseyenlere kendini sevmenin gücünü gösteriyor. Esra Meral sergilenen iki tablosunda bedeni dinlemenin, onun ihtiyaçlarını hissedip karşılayabilmenin değerini resmediyor. Sosyal medyada cildini daha iyi göstermek için artan filtre kullanımı verisini eserlerine taşıyan Mine Zabcı, herkesin hissettiği güzel görünme baskısını tablolarıyla yansıtıyor. Serginin heykellerine imza atan Nilay Özenbay ise atopik cilt sorunlarının duygusal olarak olumsuz etkileri olan stres, endişe, özgüven eksikliği gibi hisleri somutlaştırıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Pazarlama Direktörü Pınar Saltat, “Duygular, düşünceler, deneyimler bazen sözcüklerle hikayeleşiyor. Bazen de farklı formlarda daha güçlü bir şekilde aktarılabiliyor. Marka ile yaptığımız çalışma da gücünü sanatın farklı disiplinlerinden aldı” dedi.

Saltat, sözlerine şöyle devam etti: “Bepanthol SensiDaily sponsorluğunda yaptığımız Türkiye Cilt Farkındalığı araştırmasına göre, Türkiye’de insanların vücudunda en çok yaşadığı cilt sorunları kuruluk ve kaşıntı olmasına rağmen, her 4 kişiden 3’ü bu sorunların sebep olduğu ‘atopik cilt’ tipini daha önce hiç duymadığını belirtiyor. Atopik cilt sadece kaşıntı ve yoğun kuruluk gibi fiziksel sıkıntılarla değil, aynı zamanda endişe, stres, mutsuzluk ve özgüvensizlik gibi duygusal yansımalarla da atopik ciltlilerin yaşam kalitesini etkiliyor. İşte bu yüzden bu konudaki farkındalığın güçlendirilmesinin; böylece insanların doğru ürünlerle doğru cilt bakım ve yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmesine katkı sağlanmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Leyla Feray’ın dizide duygularını resmettiği tablo ve Renk Erbil küratörlüğünde ‘Ten Tuval - Cildin Yolculuğu’ sergisiyle bir araya getirdiğimiz 8 eserle oluşturmak istediğimiz farkındalığı da sanatın desteğiyle daha da güçlendirmiş olduk.”

“Bu projenin benim için anlamı çok büyük, çok farklı” diyen Oyuncu Leyla Feray, “Pera karakterini ilk duyduğumda sanki geçmişe doğru bir yolculuğa çıktım. Atopik cilt kavramı ile tanıştığım günlerime, çocukluğuma döndüm. Biliyorsunuz 5 bölümdür Camdaki Kız’da Pera karakterini canlandırıyorum. Tıpkı Pera gibi çocukluğumdan beri atopik cilde sahip biri olarak, Pera’nın geçmişte yaşadığı bazı sıkıntıları bende yaşadım. Biliyorum ki, birçok kişi her gün cildinde yoğun kuruluk ve buna bağlı kaşıntı ile uğraşıyor. Sadece cilt sorunu olmakla kalmıyor bu durum insanın psikolojisini de etkiliyor, kuruluk yüzünden yaşanan kaşıntılar can sıkıyor. Fakat düzenli nemlendirmede kuruluğa bağlı kaşıntı başlamadan önlenebilir. Marka ile bu durum aşılamayacak bir sorun değil. Benzer sorunları yaşayan kişilere deneyimlerimi aktarmak istiyorum ve Bepanthol SensiDaily ile böyle anlamlı bir işe imza attığımız için çok mutluyum.

Dizideki hikayede; duygusal etkileri de olan atopik cilt farkındalığı için kendi tutkumu, hobim olarak yaptığım resim sanatını da kullanmak benim için ayrı bir mutluluktu. Eserimde, ilk olarak katmanlarla farklı deri görünümleri oluşturmak istedim. Ardından, atopik cildin bende oluşturduğu kuruluk ve ona bağlı kaşıntı hislerini soyutlaştırarak resmettim. Markanın renklerinden ilham alarak atopik cildin benim üstümdeki etkilerini yansıttım. Bu proje ile farkındalığın artmasına, benzer sorunları yaşayan kişilerin hayatlarına dokunabilirsem ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

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