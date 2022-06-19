Temizlik aletlerinden enstrümanlarla müzik yaptılar

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin temizlik emekçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, temizlik çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan enstrümanlarıyla Eskişehirlileri coşturdu.

Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinin oluşturduğu Eko Şov Ritim Grubu, kent halkının beğenisini toplamaya devam ediyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan ve kurulduğu günden bu yana verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren Eko Şov, İsmet İnönü-1 Caddesi’nde gerçekleştirilen konserde çöp kovaları, çöp kutuları ve temizlik kürekleri gibi günlük temizlik çalışmaları sırasında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan enstrümanlarıyla müzik yaptı. Konseri çok sayıda vatandaş izlerken şarkı ve marşları başarı ile seslendiren Eko Şov’a, Eskişehirliler de eşlik etti. Özellikle İzmir Marşı’nda coşkulu anlar yaşanırken, vatandaşlar eğlenceli müziklerle dans ederek eğlendi. Kalabalığın beğeni ile izlediği konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.