Tekstil ve modanın birincileri Gaziantep’te belli oldu

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlenen ’Doku Kumaş Tasarım Yarışması’ ödülleri, düzenlenen defilede sahiplerini buldu. Gaziantep Zeugma Antik Kenti’nde düzenlenen defilede "Dokuma", "Örme" ve "Baskı" kategorilerinde yeni geliştirilen ve finale kalan kumaşlardan oluşan 60 parça ürün sergilendi.

’Doku Kumaş Tasarım Yarışması’ ödülleri Gaziantep’te sahiplerini buldu. 30 yarışmacının kumaş tasarımlarından üretilen 60 parçanın sergilendiği defilede "Dokuma" kategorisinde İrem Zeynep Gültekin, "Örme" kategorisinde Doğuş Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Nigar Demirtay, "Baskı" kategorisinde ise Şeyma Bayram birinci oldu. Ticaret Bakanlığı desteğiyle yurt dışında eğitim alma hakkı kazanan birincilere ayrıca 150 bin lira ödül verildi.

"Örme" kategorisinde Araştırma Görevlisi Nigar Demirtay’ın aldığı birincilik ödülü ile ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “Ar. Gör. Nigâr Demirtay’ı kutlar, başarılarının devamını dileriz. Yarışma sürecinde kendisine sponsor olan kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.