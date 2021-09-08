Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kültürel miras verilerine göre, Tekirdağ 2 müze ile Türkiye sıralamasında 45’inci sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494’e ulaştı. Bunların 205 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Toplam müze sayısı en fazla olan il 80 müze ile İstanbul olmuştur. İstanbul ilini Ankara 55, İzmir 29, Bursa 26, Konya 17, Gaziantep 14, Antalya 13, Aydın ve Muğla 12, Edirne, Kütahya, Eskişehir 11, Balıkesir, Mersin 10, Çanakkale, Nevşehir, Samsun, Malatya, 9 olarak takip ediyor. Müze sayısı en düşük olan iller ise 1’er müze ile Kilis, Adıyaman, Muş, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Çankırı, Karabük, Yozgat, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Karaman, Bolu illeri oldu. Artvin, Ardahan, Bingöl, Hakkari, Şırnak ve Siirt illerinde ise müze bulunmadığı açıklanırken, Tekirdağ’da 2 müze ile bu sıralamada 45. sırada yer aldı. Tekirdağ il sınırları içinde yer alan 2 müzenin 2’side Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alıyor.

Türkiye’de 2020 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 5 milyon 566 bin 566 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 60,2 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2020 yılında ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 675 bin 346 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 39,8 oldu. Tekirdağ’da ücret ödenmeyen müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 6 bin 113 ziyaretçi olarak açıklandı.

Tekirdağ sınırları içinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müzede yer alan eser sayısı 24 bin 116 olduğu öğrenilirken, bu eserlerin yüzde 20,5’i arkeolojik materyal, yüzde 8,2’si etnografik materyal ve yüzde 71,4’ü ise sikkeden oluşuyor.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 2,6 artarak 116 bin 120 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 638 ile İstanbul olurken, 7 bin 651 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 660 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 475 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip eden iller oldu. Tekirdağ’da ise toplam 926 taşınmaz kültür varlığından; 9 anıt ve abideler, 35 İdari, 146 Kültürel, 3 şehitlikler, 20 askeri, 49 endüstriyel ve ticari, 63 dinsel, 58 mezarlıklar, 512 sivil mimarlık örnekleri, 31 kalıntılar olduğu açıklandı.